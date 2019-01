Els Mossos detenen un home que havia comès un homicidi a Albània el 2014

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte a Vila-seca un home de 33 anys a qui li constava una ordre de detenció i extradició d'Interpol per un homicidi dolós comès el 2014 a Albània. L'arrest es va fer en el marc d'un control policial a l'autopista AP-7 a la sortida de Vila-seca.Els agents van aturar el vehicle i van comprovar que el conductor tenia vigent una recerca internacional emesa per Interpol per homicidi dolós i tinença d'armes, emesa el 3 de febrer del 2015. El detingut va agredir el 29 d'abril de 2014 a la ciutat de Vlora un altre home, que va resultar mort.L'home resta a disposició de l'Audiència Nacional perquè determini la seva extradició a Albània.

