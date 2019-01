Mor un home de 80 anys en un xoc frontal entre dos vehicles a la C-65 a Llagostera

Un home de 80 anys ha mort en un xoc frontal entre dos vehicles a la C-65 a Llagostera, al Gironès, aquest dimecres. L'accident s'ha produït cap a dos quarts d'una del migdia al quilòmetre 10,3 d'aquesta via quan, per causes que s'estan investigant, els dos turismes han topat frontalment i un dels conductors ha mort.Es tracta d'un veí de Santa Cristina d'Aro, I.R.G. El xoc, que ha deixat dos ferits més que viatjaven al mateix cotxe, ha obligat a tallar la via en els dos sentits de la marxa fins a les 13.20 hores, quan s'ha habilitat pas alternatiu. Els dos afectats, un lleu i un altre de poca gravetat, han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, quatre patrulles dels Mossos, dues ambulàncies del SEM i un helicòpter medicalitzat. Els Bombers han hagut de fer tasques d'excarceració. Amb aquesta ja són vuit les víctimes que han mort en accidents de trànsit a Catalunya en el que portem d'any.