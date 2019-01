VÍDEO El tràiler en català de la nova pel·lícula «Dragon Ball Super: Broly»

Bola de Drac, una de les sagues més famoses d'anime de tota la història, torna per la porta gran a les sales de cinema... i també ho fa en català. Goku i Vegeta protagonitzen el nou film Dragon Ball Super: Broly, primera pel·lícula de la remasteritzada sèrie Dragon Ball Super.us avança en primícia el primer tràiler en català d'aquesta nova entrega, amb els mítics actors de doblatge que van ser partícips de l'èxit que la sèrie va tenir a Catalunya gràcies a la televisió pública. Aquesta nova aventura dels guerrers de l'espai, amb Broly com a antagonista, s'estrenarà als cinemes l'1 de febrer.Aquesta nova entrega està sent un èxit mundial. Al Japó, país d'origen de la saga, es va estrenar el passat desembre i ja ha establert records: ha obtingut 9 milions de dòlars en recaptació i és la més vista en sales de cinema de totes les pel·lícules sobre Dragon Ball. Broly arribarà a les sales de cinema doblada també al castellà i a l'euskera.

