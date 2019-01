Estudiants de la UPC de Terrassa dissenyen una cistella de pilota basca per batre el rècord mundial de velocitat

Render de la cistella de Jai Alai que han dissenyat els estudiants de la UPC. Foto: Cedida

Quatre estudiants del grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han dissenyat canvis en la cistella de Jai Alai per batre el rècord mundial de velocitat de pilota. La velocitat de la pilota de Jai Alai arribaria als 365,4 km/h; 16,6 Km/h més que el rècord actual, establert en 349 km/h.Jai Alai (festa alegre en basc) és una modalitat de pilota basca que es practica amb una cistella de vímet. Ara, la proposta dels estudiants, basada en càlculs físics, mecànics i aerodinàmics, ha aconseguit el segon lloc en el concurs estatal "Red Bull Jai Alai

Challenge" , un concurs per aconseguir superar el rècord mundial de velocitat de pilota d’aquest esport basc. L’equip ha assolit la segona posició en aquest concurs en què han participat 210 equips de tot l'Estat i en què han estat els únics estudiants catalans que han arribat a la final.La velocitat màxima d’una pilota de Jai Alai es produeix en el moment en què surt de la cistella de vímet. Aquesta va ser la primera conclusió a la qual van arribar Lídia Carós, Christian Jané, Gorka Unzueta i Xavier Valls quan van decidir participar en el "Red Bull Jai Alai Challenge". Va ser a partir d'aquí quan van començar a realitzar anàlisi tècniques orientades a conèixer en profunditat les claus físiques, mecàniques, aerodinàmiques i estructurals dels dos elements fonamentals d’aquest esport basc: la pilota i la cistella.Si el punt clau de la velocitat de la pilota era el moment de la sortida, per augmentar-la era necessari millorar el seu recorregut a l’interior de la cistella. A partir d’aquesta premissa, els quatre estudiants de la UPC a Terrassa van treballar durant sis mesos per lliurar al concurs, celebrat el passat 5 d'octubre a Madrid, un informe amb la seva proposta per batre el rècord mundial de velocitat. ​

