El jutge desconeixia qui detindria la policia espanyola a Girona

El jutge tenia constància que la policia espanyola preveia detenir "entre 15 i 20" persones en un operatiu per la seva suposada participació en el tall de l'AVE a Girona durant l'aniversari de l'1-O, però no sabia qui serien els arrestats, segons ha informat TV3 . Així, el jutjat d'instrucció 4 desconeixia que entre els detinguts per un presumpte delicte de desordres públics hi hauria els alcaldes de Verges (Baix Empordà) i Celrà (Gironès) En aquells moments, el jutjat tenia arxivada provisionalment la investigació perquè els Mossos d'Esquadra, en el seu atestat, no havien pogut identificar cap dels activistes. El TSJC va subratllar el mateix dimecres durant l'operatiu, que eren "detencions policials" perquè no estaven ordenades pel jutge.La televisió també subratlla que el jutge no va demanar a la policia espanyola que assumís la investigació perquè, de fet, ja l'estaven fent els Mossos. Fonts de la policia estatal exposaven que l'origen d'aquesta investigació en paral·lel a la de la policia catalana era la denúncia interposada per Adif per l'ocupació de les vies.L'operatiu es va saldar amb la detenció de 16 persones, entre elles l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, i el de Celrà, Dani Cornellà, tots dos de la CUP. Tots els arrestats van sortir en llibertat després de negar-se a declarar davant la policia espanyola. Arran de les detencions de la policia espanyola, el jutjat ha reobert la causa i ha citat a declarar els investigats a principis de març.