Els taxistes desconvoquen la vaga i ja treballen des de les 6 del matí

Punt i final a la vaga del taxi. Després de sis dies d'aturada del servei, amb el bloqueig de la Gran Via i diverses accions arreu de Barcelona, els taxistes han acceptat l'oferta del Govern i l'AMB i han desconvocat la protesta. Ho han votat aquest dimecres en una assemblea maratoniana, en secret i amb urnes -supervisades pels propis taxistes-. La decisió arriba després d'un matí marcat per una forta tensió interna, que ha acabat amb la dimissió del líder del comitè de vaga, Alberto "Tito" Álvarez . El "si" s'ha imposat al "no" per 2.508 vots. El recompte de vots ha finalitzat a la una de la matinada.Després de la decisió, els taxistes han marxat de la Gran Via i l'artèria ha quedat oberta al trànsit amb la circulació restablerta i normalitzada. En canvi, els conductors de vehicles VTC mantenen dos carrils ocupats de l'avinguda Diagonal, segons ha informat la Guàrdia Urbana. En concret, d'entrada a la ciutat estan aparcats en dos carrils des del carrer Numància fins a la plaça Francesc Macià, i de sortida ocupen dos més des de la mateixa plaça fins a Pius XII.Semblava la història interminable. Les urnes s'han instal·lat a la plaça de Catalunya a les cinc de la tarda, però les cues de votants han estat llarguíssimes i s'ha anat ajornant un escrutini que, en un primer moment, es preveia per a les vuit de la tarda. Amb el resultat de la votació, del qual era partidari el comitè de vaga, a primera hora d'aquest dijous ja torna a haver-hi taxis circulant per la ciutat de Barcelona.El sector del taxi, doncs, rebaixa les seves expectatives inicials i dona per bona la proposta que va sortir dimarts al vespre de les reunions entre totes les parts a Territori . El Govern aprovarà un decret llei que fixarà en 15 minuts la precontractació d'Uber i Cabify -l'exigència inicial dels taxistes eren 24 hores, malgrat que la seva línia vermella eren les sis hores-.Aquest decret llei, però, inclourà un annex que permetrà als ens locals incrementar aquest temps d'antelació per demanar un vehicle VTC. En el cas de l'AMB, el seu compromís és que la precontractació s'hagi de fer amb una hora d'antelació i la mesura es podria aprovar al març

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)