La Ciutat de les Arts i les Ciències de València negocia acollir l'exposició de Harry Potter

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València està negociant per poder acollir l'exposició Harry Potter: The Exhibition, que recrea l'exitosa saga creada per J.K. Rowling i difon els "secrets del món màgic del nen mag més famós de la història". Actualment, el complex d'oci valencià manté obertes les converses per poder albergar la mostra, tot i que no hi ha encara res signat, han confirmat a Europa Press fonts de l'entitat.Hi ha un plec de condicions per a l'adjudicació del servei d'explotació d'aquesta exposició a les instal·lacions del Museu de les Ciències. Dit plec recull que la mostra s'inauguraria el proper mes d'abril i es podria visitar en aquest centre fins al juliol.Harry Potter: The Exhibition ha recorregut diverses ciutats d'arreu del món -el seu estrena mundial va ser a Chicago i ha rebut milions de visitants en localitzacions com Boston, Toronto, Seattle, Nova York, Sydney, Singapur, Tòquio o París- i a Espanya es va poder veure a Madrid, on, en més de 1.400 metres quadrats, va desplegar centenars d'objectes i artefactes utilitzats en les pel·lícules de Harry Potter.La mostra, segons els seus impulsors, està concebuda com una "experiència màgica i interactiva" que trasllada l'espectador a Hogwarts. Inclou algunes de les localitzacions més populars de les pel·lícules, com la sala comuna i el dormitori de Gryffindor, aules com la de Pocions o Herbologia, i el Bosc Prohibit. Al seu torn, aquests escenaris contenen milers d'objectes d'attrezzo, vestits i criatures fantàstiques que van ser utilitzats durant el rodatge de la icònica saga.Es poden contemplar, a més, diversos elements interactius: els visitants podran entrar a l'àrea de Quidditch i llançar una pilota quaffle; extreure una Mandrágora d'un test a la classe de Herbología; i fins i tot recórrer la cabanya d'Hagrid i seure a la gegantesc butaca

