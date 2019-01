Colau avala la proposta del Govern als taxistes i no veu motius perquè la vaga continuï

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha avalat el decret llei que el Govern aprovarà el 29 de gener per regular el sector dels vehicles VTC. Per Colau, la reunió d'aquest dimarts a la conselleria de Territori i Sostenibilitat entre la Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els taxistes en vaga va suposar un "principi d'acord" i no creu que els taxistes tinguin motius per continuar amb l'aturada indefinida.Aquesta tarda els taxistes prendran la decisió en una votació a la plaça Catalunya i l'alcaldessa considera que la precontractació de 15 minuts plantejada pel Govern i que l'AMB s'ha compromès a ampliar fins a una hora "dona resposta" al conflicte.Perquè això sigui possible, l'AMB hauria d'aprovar un reglament específic. Un reglament que l'alcaldessa ha avançat que l'ens metropolità podria aprovar al març.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)