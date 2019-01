El TC anul·la la creació del registre electrònic de voluntats digitals de Catalunya

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat inconstitucional i nul·la la creació i regulació del registre electrònic de voluntats digitals que va aprovar el Parlament el juny del 2017. La sentència assenyala que "es tracta d'un registre jurídic de dret provat que només pot ser establert per l'Estat".El tribunal dona la raó, així, al govern espanyol, que al setembre del 2017 –amb el PP encara a la Moncloa- va recórrer alguns articles de la llei sobre voluntats digitals. El Constitucional considera que la normativa excedeix les competències catalanes, ja que considera que aquest registre no és administratiu, sinó de dret privat, l'ordenació dels quals és exclusiva de l'Estat. La decisió del TC no ha estat unànime, ja que hi ha un vot particular.La resolució argumenta que aquest registre electrònic "no apareix configurat com un mer instrument registral de caràcter administratiu, lligada a la competència substantiva en matèria de dret civil que la comunitat autònoma té estatutàriament assumida". Pel contrari, considera que es tracta "d'un registre públic privat en el qual han d'inscriure's per a la seva validesa els documents de voluntats digitals, en defecte de disposicions d'última voluntat". En concret, el TC anul·la alguns preceptes dels articles 6, 8, 10 i 11, i la disposició final primera de la llei.La llei aprovada pel Parlament incloïa la creació d'un registre de voluntats digitals, ara anul·lat, que estava adreçat especialment a les persones joves que no havien fet testament perquè no tenien patrimoni físic però sí digital. La normativa establia que el registre depenia del Departament de Justícia i permetia la designació telemàtica de l'hereu digital des de qualsevol ordinador, si es disposava de signatura electrònica. La inscripció en aquest registre tenia el mateix valor que el testament, tot i que prevalia el d'aquest últim si s'incloïen voluntats diferents.La sentència no ha estat dictada per unanimitat i té el vot particular de la magistrada Encarnación Roca, que considera que la naturalitza d'aquest registre és administrativa i que la Generalitat té competència legislativa per crear-lo i ordenar-lo.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)