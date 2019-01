El Suprem comunica a Interior que el judici de l'1-O començarà la setmana del 5 de febrer

El judici als dirigents independentistes processats per rebel·lió per l'1-O que se celebrarà al Tribunal Suprem ja té una aproximació de data d'inici: serà "en dates properes" al 5 de febrer. Això és el que ha comunicat el president de la sala segona del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, en una carta que ha enviat al ministeri de l'Interior aquest dimecres.Marchena no fixa amb exactitud l'arrencada del judici per al 5 de febrer, però sí que assenyala que és "previsible" que així sigui. És la primera vegada que el tribunal aporta una possible data d'inici del judici.La data, de fet, correspon al que ja s'havia apuntat en les darreres setmanes, i es concretarà un cop s'hagi completat el trasllat dels presos des dels centres penitenciaris de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses fins a presons madrilenyes. El trajecte fins a la capital espanyola, segons les fonts consultades per, no es faria aquesta setmana. L'entorn dels presos calcula que el trasllat no es realitzaria fins a mitjans de la setmana que ve.El president de la sala segona del Suprem, Manuel Marchena, ja havia fixat una data límit al calendari pel que fa al trasllat: va demanar al Ministeri d'Interior tenir els acusats a disposició de la sala l'última setmana de gener. Els advocats dels dirigents independentistes també van presentar els escrits de defensa , el darrer tràmit abans que es fixés el punt de partida del judici.Un cop coneguda la data d'inici, es farà públic també el guió orientatiu de les sessions -que arrencaran amb una o diverses vistes de qüestions prèvies- per després deixar pas a les declaracions dels acusats. Al guió també s'inclourà una previsió de les sessions per a tots els interrogatoris, així com per a l'examen de les declaracions dels testimonis, proves pericials i documentals.

