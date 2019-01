Cabify proposa als taxistes integrar-se al seu nou servei

El conflicte del taxi continua actiu a Barcelona i Madrid amb diferents fronts oberts. Coincidint amb el sisè dia de vaga indefinida dels taxistes de Barcelona i el tercer a Madrid, Cabify ha anunciat aquest dimecres que vol posar en marxa una prova pilot de la seva nova aplicació, anomenada Easy, amb els taxistes que s’hi vulguin afegir durant el primer semestre del 2019. L'aplicació, permetria la contractació de serveis de taxi o de vehicles VTC.Així ho han anunciat els fundadors de la plataforma, Juan de Antonio i Vicente Pascual. “Em resisteixo a creure que el Taxi no vulgui aliats en la seva batalla contra el cotxe convencional”, ha dit de Antonio. “L’opinió pública vol alternatives i les formes amb que actuen no són les correctes”, ha assegurat alhora que ha recordat que “la gran majoria de taxistes que no se senten representats pels violents”.Els fundadors de Cabify s’ha mostrat molt preocupats amb les informacions que arriben de Barcelona. “No són esperançadores”, han remarcat a més de negar els rumors que deien que l’empresa marxarà de Barcelona. “No hem adoptat cap decisió al respecte”.A més, Cabify ha assegurat que li costa de creure que la Generalitat “vulgui expulsar una empresa com la seva” i estan predisposats a parlar amb els taxistes “Estem aquí per estendre la mà als barcelonins i al taxi; les solucions de la Generalitat no resolen cap problema perquè limitar la competència i les opcions dels ciutadans no és la solució”.De Antonio també ha criticat el Ministeri de Foment que ha traspassat el problema “a les regions”. “Han de proporcionar solucions, no donar una puntada de peu al problema ni fer coses il·legals”, ha afirmat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)