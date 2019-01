Badalona detecta almenys 100 pisos que podrien tenir la llum punxada

Junta de Seguretat Local extraodinària de Badalona per tractar l'incendi de Sant Roc Foto: ACN

L'incendi a Badalona Foto: Twitter

L'Ajuntament de Badalona, al costat de tècnics municipals d'Endesa, ha detectat com a mínim 100 pisos de la ciutat que tenen la llum punxada. Segons ha explicat l'alcalde, Álex Pastor, són les primeres dades ''contrastades i verificades'' que els permetrà començar una inspecció i en cas que es confirmi, iniciar una denúncia per la via del contenciós administratiu per motius de seguretat.És una de les decisions que s'han pres aquest dimecres a la Junta de Seguretat Local. Pastor també ha anunciat que demanarà als propietaris dels pisos buits, principalment entitats financeres, que col·loquin portes blindades o alarmes per evitar les ocupacions il·legals.Pastor ha destacat que s'està fent un ''mapa de la ciutat'' dels pisos que tenen sobreconsum, i que per primera vegada s'han situat 100 dades oficials a partir de les quals es podran fer actuacions. No ha volgut detallar les zones o els barris de la ciutat amb més pisos amb la llum punxada, per qüestions de confidencialitat i per poder actuar amb ''sigil'', però si que ha explicat que l'ajuntament farà ara les inspeccions pertinents per comprovar la situació concreta de cada habitatge. Pastor ha avançat que la feina dels tècnics acabarà amb dades per sobre de les 100.En el marc de la Junta Local de Seguretat extraordinària celebrada per valorar l'actuació dels cossos de seguretat i emergència a l'incendi d'un pis al barri de Sant Roc el 5 de gener passat , Pastor també ha explicat que s'ha decidit utilitzar la via del contenciós administratiu en els casos en què es detecti la llum punxada per una qüestió de seguretat. Fins ara, aquests casos anaven per la via penal en ser majoritàriament delictes de salut pública (per plantacions de marihuana, per exemple), i això alentia tot el procés i sortia de les competències municipals. Per Pastor, utilitzar aquest procediment és ''innovador'' i pràcticament ''pioner'' i és bàsic considerar la problemàtica des del vessant de la seguretat, sobretot des de l'incendi de Sant Roc.Per Pastor, i segons les dades que disposen a l'ajuntament, el 80% dels pisos ocupats són propietat de grans tenidors, entitats financeres sobretot, i per això buscarà la col·laboració. Enviarà una carta, ah dit, per exigir aquesta col·laboració i que es tradueixi en accions com ara col·locar portes d'alt blindatge, o alarmes perquè la policia pugui intervenir immediatament en cas que es vulgui ocupar una casa. Per l'alcalde de Badalona, sovint un dels problemes és que la propietat no assumeix les seves responsabilitats.Pastor presentarà aquests resultats als grups municipals aquest dijous. La junta de seguretat local es tornarà a reunir a principis del mes de març.L'alcalde de Barcelona també ha explicat que després d'aturar les tasques de rehabilitació a l'edifici de Sant Roc incendiat el 5 de gener per petició de la jutgessa que investiga el cas, ja s'hi ha pogut tornar a treballar. També es preveu que fins que les famílies no puguin tornar als seus pisos, els Mossos d'Esquadra continuaran custodiant la finca.D'entre les persones ferides, Pastor ha explicat que una continua ingressada en estat greu i una altra, també hospitalitzada, podria rebre l'alta mèdica properament.

