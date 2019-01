La diferència abismal de portades de l’«ABC» entre les condemnes de Messi i Cristiano Ronaldo

Portada de l'ABC del 7 de juliol del 2016

Portada de l'ABC del 23 de gener de 2019

L'ABC no s'ha fet ressò de la mateixa manera de la condemna del jugador de la Juventus Cristiano Ronaldo que de la del blaugrana Leo Messi, condemnat el 2016 també per frau fiscal. Si bé el 2017 Messi era portada del diari per estar condemnat a 21 mesos de presó per frau fiscal i a pagar una multa de 2 milions d'euros, aquest dimecres no ho ha estat CR7, tot i que ahir fos condemnat per l'Audiència Provincial de Madrid a 23 mesos de presó i 19 milions d'euros de multa per quatre delictes de frau fiscal comès mentre era jugador del Reial Madrid.Aquestes són les dues portades.

