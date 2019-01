Sant Pere de Torelló celebra la popular Fira de Sant Sebastià

Sant Pere de Torelló celebrarà aquest diumenge, 27 de gener, una nova edició de la tradicional Fira de Sant Sebastià . A partir de les 9 del matí, els visitants podran gaudir de parades de productes artesans i locals, ball d'en Xandri i portes obertes a l'escola, benedicció d'animals i passant de cavalls, sopa torrada amb pilotilles i demostració de matança del porc, sorteig de lots de pagès, acapte de sang...A la tarda i per tancar la fira, concert amb la cobla Ciutat de Girona a l'envelat del Polvorí amb entrada gratuïta per a tothom.El dissabte, hi haurà la segona edició del Tastets de Fira que es farà a l'envelat del Polvorí i on participaran els diferents restauradors locals. Durant tot el vespre, música a càrrec dels Cantamanyes XL.

Recull de galeries de fotos de la Fira de Sant Sebastià de Sant Pere de Torelló

La sopa torrada no hi va faltar l'any passat. Foto: Neus Páez

