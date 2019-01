DOCUMENT La sentència del Suprem que rebaixa la condemna de Mas, Ortega i Rigau pel 9-N

La sala penal del Tribunal Suprem ha fet pública la sentència que rebaixa la condemna l'expresident Artur Mas a un any i un mes d'inhabilitació, i la de l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Educació Irene Rigau a nou i sis mesos, respectivament, tal com ja va anunciar el passat 17 de desembre . D'aquesta manera, l'alt tribunal iguala la petició de pena de Mas a la que ja va emetre en primera instància respecte de l'exconseller Francesc Homs, que va ser jutjat directament a l'alt tribunal per la seva condició d'aforat fora de Catalunya.La nova sentència, que s'ha enviat aquest dimecres, respon als recursos de casació que Mas i les exconselleres van interposar contra la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'inhabilitar-los per haver organitzat el 9-N l'any 2014. Llavors l'alt tribunal català els va condemnar per un delicte de desobediència a 2 anys d'inhabilitació en el cas de Mas, 1 any i 9 mesos a Ortega i 1 any i 6 mesos a Rigau. El TSJC també els va imposar multes de 36.000 euros a Mas, 30.000 a Ortega i 24.000 a Rigau. En canvi, els va absoldre d'un delicte de prevaricació. Abans d'arribar a judici, l'acusació per malversació també va decaure i no se'ls va arribar a jutjar per aquest delicte.El text de la sentència dictamina que "no existeix dret a votar en una consulta convocada al marge de la llei" . El Suprem desestima l'argument de les defenses que el fet que el Tribunal Constitucional suspengués la votació suposava una vulneració de drets fonamentals. El Suprem, de fet, arriba a afirmar que aquest argument de les defenses era "miop i hemiplègic".La sala que ha estudiat els recursos està constituïda pels magistrats Luciano Varela Castro (president), Antonio del Moral, Alberto Jorge Barreiro, Vicente Magro i Eduardo de Porres Ortiz de Urbina. Els dos primers, Varela i Del Moral, formaran part del tribunal del mateix Suprem que en breu jutjarà els processats per rebel·lió per l'1-O.

Sentència Mas, Ortega, Rigau by on Scribd

