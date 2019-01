Tito Álvarez i Élite Taxi pleguen del comitè de vaga dels taxistes en plena assemblea

🔴🔴 ÚLTIMA HORA



El portaveu d'Élite Taxi, Alberto "Tito" Álvarez dimiteix com a líder del comitè de vaga dels taxistes. Així ho ha anunciat en plena assemblea a la Plaça Catalunya , després de les protestes i el desacord entre els conductors sobre el format de la votació per acceptar o rebutjar el decret del Govern sobre la regulació de VTC i taxis i, en conseqüència, continuar o no amb la vaga.En un ambient molt tens, i entre forts crits a favor de seguir endavant amb la vaga i amb les protestes, un grup de taxistes ha reclamat que la decisió es prengués a mà alçada, en contra del que havia promès el comitè de vaga, que preveia vot secret en urnes."Surto del mig, ho sento, dimiteixo", ha acabat dient Tito Álvarez. Finalment, no obstant, l'assemblea ha acordat que la votació sobre si continuar o no amb la vaga es prengui en vot secret i amb urnes -supervisades pels propis taxistes-, aquest mateix dimecres a la tarda.Segons ha explicat Álvarez posteriorment, ell seguirà com a portaveu d'Élite Taxi, la seva associació, però fora del comitè de vaga. "La meva salut és el primer", ha insistit.Élite Taxi ha compartit a continuació un comunicat a través de les xarxes socials on expliquen la decisió del sindicat, que ha abandonat en bloc el comitè de vaga.En el comunicat, Élite afirma haver defensat en tot moment el millor per al sector del taxi. Amb tot, consideren que part del sector "no està en la seva mateixa línia" i valoren que hi ha persones "disposades a agafar les regnes".Tot i la sortida en bloc d'Élite del comitè de vaga, el representant del sindicat Patxi Sesma ha continuat defensant a l'assemblea d'aquest dimecres a la plaça Catalunya la proposta de sistema de votació que havia traslladat Álvarez als vaguistes.

