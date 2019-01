Valls diu que prefereix no ser alcalde a haver de pactar amb l'extrema dreta

Manuel Valls ha obert el cicle de col·loquis amb els alcaldables organitzat pel Círculo Ecuestre i ho ha fet amb un discurs en què s'ha compromès a no pactar amb el populisme d'esquerres, però tampoc amb "el populisme d'extrema dreta", en al·lusió a Vox, tot afirmant que ell és partidari d'explicitar la política de pactes abans de les eleccions. "Amb mi no hi haurà pacte de govern amb l'extrema dreta o l'extrema esquerra. Prefereixo no ser alcalde que pactar amb gent que no comparteix la nostra idea de democràcia", ha afirmat. Valls ha dit que "Espanya ja no és una excepció pel que fa a populismes d'extrema dreta".Valls ha fet un discurs molt dur en què ha titllat de "desastre" la gestió d'Ada Colau i ha advertit que al "desgavell" de l'equip municipal "s'hi ha afegit la integració cada dia més evident de Barcelona en el projecte radical independentista". Ha reconegut la duresa del seu missatge quan ha dit que ja sap que hi molta gent que preferiria que fes un discurs més "tou".Ha fet un diagnòstic molt negatiu de la situació a Barcelona: "N'hi ha prou amb veure la Gran Via col·lapsada des de fa dies, els manters bloquejant la plaça de Catalunya i altres espais públics... s'ha estès la percepció que la seguretat que donàvem per garantida s'està deteriorant, i això afecta tots els barris". La situació de la ciutat en aquests moments mereix, ha dit, un judici sever. "Acabaré amb el top-manta perquè és il·legal", ha clamat el candidat, "amb ordres clares a la policia".Ha criticat, per "absurds i greus", la retirada del bust del rei de la sala de la Reina Regent de l'Ajuntament, la de l'estàtua del marquès de Comillas, reconegut comerciant esclavista, així com "l'intent d'amagar la figura de Juan Antonio Samaranch" i "la insòlita acusació de fatxa a l'almirall Cervera", en referència al marí que va dur l'armada espanyola a la derrota davant els Estats Units en la guerra de 1898.Ha definit les properes eleccions municipals com a "crucials" per a Catalunya, Espanya i Europa. Ha sostingut que les municipals del 2019 són "un debat entre la democràcia i el populisme". Davant un auditori patrici i burgès, ha alertat que l'independentisme "s'està preparant per assaltar la Barcelona cosmopolita, liberal i oberta". La combinació de l'independentisme amb el populisme municipal que encarna Colau seria "catastròfica" per Barcelona.El candidat s'ha definit com a "proempresa" ("sí, senyora Colau, sóc proempresa") perquè "són les empreses les que creen riquesa" i perquè Barcelona és una ciutat d'emprenedors. Si és alcalde, ha assegurat, la ciutat es recuperarà econòmicament i treballarà perquè tornin les empreses que han traslladat la seva seu fora.Ha afirmat que Barcelona ha de ser un factor d'estabilitat política i que ell vol reforçar cinc grans línies d'actuació: el retorn del civisme; garantir la seguretat (creant 1.500 places més per a la Guàrdia Urbana); aprofitar els actius culturals; una gestió basada en la col·laboració del sector públic i el privat; i el compromís amb les causes justes. Sobre el conflicte del taxi , ha considerat que cal una llei d'abast espanyol per regular de manera justa el sector i que aquest s'ha de renovar, sense donar l'esquena a la nova economia: "Tota solució ha de ser win-win". Segons ell, l'estiu passat el sector va ser enganyat amb falses expectatives per part de l'Ajuntament i ha considerat "irresponsable" l'actuació de Colau en el conflicte. S'ha mostrat molt contundent amb les accions de violència: "Els polítics han de ser valents i no cedir a cap xantatge ni violència".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)