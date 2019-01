L'oposició retreu a Torra no haver fet prou per revertir les retallades al sector públic

"El president s'amaga quan el país està en crisi", "El govern no governa", "No estem veient una lluita pels drets socials". Aquestes són algunes de les afirmacions que l'oposició ha dedicat al president de la Generalitat, Quim Torra, després de la seva compareixença per explicar la situació del sector públic després de la bateria de vagues en el sector. Des de l'oposició s'ha acusat l'executiu català de ser incapaç de revertir les retallades i d'onejar un objectiu que no es correspon amb la realitat malgrat que el president s'ha compromès a situar el sector públic "al nivell previ a la crisi".Inés Arrimadas, cap de l'oposició i líder de Ciutadans, ha assenyalat que els funcionaris estan sotmesos a "pressió ideològica" per la presència de llaços grocs i simbologia independentista als edificis públics, i ha apuntat que la Generalitat té la tisora "més gran" que la resta de comunitats autònomes. "Som la que té més xiringuitos i allà on els alts càrrecs cobren més, i mentrestant ho ha col·lectius en situació molt precària", ha ressaltat Arrimadas, que ha retret els 20 milions d'euros assignats a TV3 durant el mes de juny i la retribució de 112.000 euros anuals al comissionat del 155, Pau Villòria.Els socialistes, per la seva banda, han retret que el president "s'amagués" durant les vagues que el sector públic va protagonitzar al novembre. El diputat Pol Gibert ha retret al Govern que parlin de "les tisores d'Artur Mas com si no anés amb ells" i ha lamentat que Catalunya sigui la comunitat que més ha retallar en despesa social i la que més ha trigat en revertir les retallades. Gibert ha fet un memorial de greuges que va del "desastre" de gestió de la renda garantida de ciutadania al fet que la pobresa infantil hagi crescut més de quatre punts en un any. El diputat del PSC també ha denunciat les llistes d'espera en sanitat i ha recordat que a Catalunya hi ha 170.000 persones esperant una intervenció quirúrgica."Cal un pla de recursos humans per revertir les retallades", ha demanat Gibert, que també ha assenyalat que l'educació pública està "infrafinançada" i molt lluny que s'inverteixi el 6% del PIB que estableix la LEC. "Cal que el president lideri mesures i proposi solucions factibles i realistes enlloc d'excuses", ha etzibat."Comencin a assumir que votarem en contra dels pressupostos si no estan a l'altura". Aquesta és l'advertència que ha llançat la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que ha denunciat per enèsima vegada que "el Govern no governa" i que hi ha una "deixadesa de funcions". Com a exemple ha posat que Torra estava a Estats Units quan va esclatar el conflicte del taxi i ha assenyalat que s'han capgirat els papers entre ERC i JxCat perquè mentre el vicepresident Pere Aragonès ha "defensat" els VTC el conseller Damià Calvet ha remat més pels drets dels taxistes."Catalunya està fracturada per la desigualtat i vostès no ofereixen solucions", ha sentenciat Albiach, que ha subratllat que cal un "Govern fort" capaç de combinar la denúncia per la situació política excepcional amb la gestió del dia a dia. Tot i que Torra ha especificat aquest dimecres que el Govern s'ha reunit fins a deu vegades amb els comuns per negociar els pressupostos, Catalunya en Comú Podem segueix insistint que cal una reforma fiscal per "començar a aplicar justícia social".A ulls de la CUP, Assumir que les retallades eren "inevitables", com ha dit Torra, és "assumir una derrota". El diputat Vidal Aragonès ha advertit que un sector públic "dèbil i amb precarietat laboral" no ajuda a construir una societat que s'aproximi a la justícia social. "No estem veient aquesta lluita pels drets socials que ens portarà a la República", ha lamentat.El PP, per la seva banda, ha reclamat la necessitat que s'apliqui un nou 155. "Una eventual intervenció de l'autonomia no és una amenaça, Waterloo sí que és l'amenaça", ha etzibat el líder del PP, Alejandro Fernández, que considera que la figura de "president a l'exili" de Carles Puigdemont és "antidemocràtica i il·legítima". Ha afegit que aquesta "amenaça de Waterloo frega el deliri" quan Puigdemont recorre al TC després d'haver-lo desacreditat.Sergi Sabrià, portaveu d'ERC, ha defensat la gestió del Govern, i ha ironitzat amb el fet que Ciutadans hagi volgut "organitzar un show" amb la seva intervenció. En el cas de Gemma Geis, portaveu adjunta de Junts per Catalunya (JxCat), també ha fet costat a l'executiu i ha indicat que no tallarà "el cordó umbilical amb Waterloo", com demana el PP, perquè seria tant com "tallar el cordó umbilical amb les urnes".

