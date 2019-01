Torra es compromet a situar el sector públic «al nivell previ a la crisi»

Retornar la situació del sector públic "al nivell previ a la crisi". Aquest és el compromís que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha assumit al Parlament durant la compareixença específica per donar explicacions sobre les vagues dels darrers mesos en el sector públic. Torra ha subratllat l'"esforç" del seu executiu per revertir les retallades dels darrers anys i, tot i que ha admès que no poden anar "tan de pressa" com voldrien, ha assegurat que s'està "en condicions" de tornar durant aquesta legislatura al punt previ a la crisi econòmica.El president ha justificat que les "mesures de contenció de la despesa" es van haver d'aplicar tant a l'Estat per part dels governs del PSOE i del PP com a Catalunya durant l'etapa d'Artur Mas. "No van ser fàcils però eren inevitables", ha argumentat. Ara, però, la seva voluntat és que siguin revertides les retallades. Prova de que aquest objectiu és "ferm", ha insistit que el seu Govern ha aconseguit tancar acords amb el sector públic, com ara el retorn progressiu de les pagues extres del 2013 i del 2014 dels funcionaris.Malgrat estar en pròrroga pressupostària, un 40% de la paga del 2013 serà abonada durant aquest mateix any. "Hem assumit nombrosos acords amb les organitzacions sindicals", ha remarcat. Ha destacat especialment l'increment salarial del 2,75% amb el decret llei que aquest dimarts va aprovar l'executiu.Torra ha desgranat les actuacions que el seu Govern pensa fer en cada sector. Pel que fa al cos de Bombers, ha anunciat que s'augmentarà en un miler d'efectius en convocatòries de 250 places anuals fins el 2022, així com la renovació dels equipaments i els parcs. L'objectiu, ha precisat, és "normalitzar la situació" del cos en els pròxims quatre anys. Entre els anys 2010 i el 2017, ha precisat, no s'ha produït cap convocatòria d'ingrés i ara, ha avançat, el conseller d'Interior, Miquel Buch, presentarà als grups parlamentaris el decret llei que contindrà totes aquestes mesures per a la seva validació.El president de la Generalitat ha repassat les actuacions fetes en totes les àrees del sector públics. Ha recordat l'equiparació retributiva entre agents dels Mossos i els efectius de Bombers i ha recalcat que, en personal docent, les escoles compten amb 7.000 professors més que el 2016. En matèria educativa, Torra ha volgut destacat que s'han incorporat 800 nous docents en centres d'alta complexitat i ha subratllat que es convocaran més de 15.600 places a l'escola pública d'aquí al 2023.Torra s'ha volgut aturar en les mesures preses abans de les vagues a la sanitat pública i concertada. Ha detallat la posada en marxa de l'estratègia atenció primària i salut comunitària, els esforços per revertir la situació pressupostària, i la creació de places de metges de família i pediatria a l'atenció primària. El president català ha valorat les "negociacions" per assolir un acord amb els treballadors dels centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i ha recalcat que el Govern treballa per atendre les reclamacions al sector concertat.En la seva intervenció, Torra no ha volgut deixar de mencionar la motxilla pesada que implica arrossegar el dèficit fiscal. "El dèficit fiscal i el dèficit d'inversions acaba convertint-se en un dèficit social", ha sentenciat.

