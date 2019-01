L'alcalde d'Alcarràs es nega a declarar davant del jutge que l'investiga per l'1-O

L'alcalde d'Alcarràs (Segrià), Miquel Serra, s'ha acollit al dret a no declarar davant del jutge que l'investiga per un presumpte delicte de desobediència per haver col·laborat amb la celebració del referèndum de l'1-O i, en concret, per haver cedit l'espai municipal on van dur a terme les votacions.Es tracta del primer alcalde citat a declarar a les comarques de Lleida davant d'un jutge en relació amb l'1-O, tot i que altres sí que ho van fer davant la fiscalia. En el seu moment, Serra va decidir no presentar-se a la citació del ministeri fiscal. Unes 150 persones s'han concentrat aquest dimecres davant dels jutjats de Lleida en suport a l'alcalde d'Alcarràs, molts d'ells veïns, però també alcaldes, regidors i representants d'ERC.

