Torra reclama superar la crisi JxCat-ERC: «Hem d'estar més units que mai davant el judici»

Torra revela deu reunions amb els comuns pels pressupostos i demana el seu suport per aprovar-los al Parlament; Albiach sosté que l'executiu "no governa" i troba "dramàtica" la situació

Iceta demana un esforç a Torra per tal que Ciutadans assisteixi a la taula de diàleg de partits catalans convocada per l'1 de febrer a Palau

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a la unitat de l'independentisme després de la nova crisi oberta entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC arran del recurs presentat per Carles Puigdemont al Tribunal Constitucional (TC) contra la mesa del Parlament i el seu president, Roger Torrent. "Tots els demòcrates hem d'estar més units que mai davant del judici al Tribunal Suprem", ha afirmat durant la sessió de control d'aquest dimecres. Ho ha dit tot just després que la portaveu del grup parlamentari republicà, Anna Caula, hagi demanat una "complicitat plena" entre els partits independentistes en la "lluita compartida" contra la repressió i pel dret a l'autodeterminació a les portes del judici al Suprem.Torra ha fet seva la campanya d'Òmnium amb el lema Jo acuso de cara a l'estratègia de defensa en el judici de l'1-O i considera que al voltant d'aquesta pot pivotar "un gran consens". "Hem d'anar a acusar l'estat espanyol d'aquesta farsa que es va desmuntant i cau a trossos", ha sentenciat tot denunciant la "persecució de les idees" i del moviment independentista. La resposta a una eventual sentència condemnatòria, ha advertit, l'haurà de donar "el poble de Catalunya" a través del Parlament.ERC ha evitat públicament carregar contra JxCat i Puigdemont pel recurs al TC, però el malestar era ahir evident a les files republicanes. Assenyalaven que l'expresident de la Generalitat i el seu equip jurídic -inclòs Josep Costa, vicepresident de la cambra- no havien informat Torrent de la presentació del text. Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, també s'ha referit a l'episodi, però Torra ha evitat respondre i ha contraatacat amb les lluites intestintes a Podem - protagonitzades per Pablo Iglesias i Íñigo Errejón - i les votacions diferenciades al Congrés.El president ha aprofitat la interpel·lació per demanar als comuns l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2019. Segons ell, ja hi ha hagut deu reunions per explorar-ne el contingut a l'espera de la presentació oficial. Malgrat aquest seguit de trobades, Albiach ha fet una intervenció dura contra Torra, a qui ha acusat de "no governar" i ha descrit com a "dramàtica" la situació, perquè segons ella l'executiu no s'ha mogut "ni un mil·límetre" des que va prendre possessió.Torra ha tingut la topada habitual amb Inés Arrimadas, líder de Ciutadans i cap de l'oposició, que ha ensenyat un cartell en el qual posava "La República no existeix, senyor Torra". Una frase inspirada en el "La República no existeix, idiota" que va proferir un mosso d'esquadra del cos d'antidisturbis durant les protestes contra la visita del consell de ministres del 21 de desembre. "Veig que hem estrenat la temporada de cartellets del 2019", ha ironitzat el president quan l'ha vist.Arrimadas ha assegurat que Torra "desitja" ser rellevat de Palau, i ha carregat contra el viatge del president als Estats Units de la setmana passada. "Se li acumulen els problemes", ha recalcat la líder de Ciutadans, que ha parlat dels problemes al sector públic i les protestes del taxi com a debats en els quals Torra no intervé perquè només està pendent -segons ella- del procés.La dirigent espanyolista no serà a la taula de diàleg del proper 1 de febrer, tot i que Miquel Iceta, líder del PSC, ha demanat a Torra un esforç per tal que les forces que no van assistir a la primera trobada del 16 de novembre -Ciutadans i PP- hi vagin.Torra també ha confirmat el que ja va anunciar el Govern: el seu executiu presentarà aquest dimecres una denúncia per les detencions practicades per la Policia Nacional a Girona. Tal com va explicar l'executiu el mateix dia dels fets , la denúncia posarà el focus en l'actuació policial per si els fets poden ser constitutius d'un delicte de detenció il·legal. L'article 167 del codi penal "castiga tant al particular com al policia que faci una detenció fora dels casos que autoritza la llei", recalcava el Govern la setmana passada.Torra ha detallat en seu parlamentària, durant la sessió de control, que la demanda pretén esbrinar si es van produir de drets fonamentals amb les detencions dels alcaldes de Verges i Celrà i d'activistes del món independentista. El president de la Generalitat també ha reclamat a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que comparegui al Parlament per explicar-se. "Si sabia que hi hauria detencions, hauria de dimitir. I si no ho coneixia, també", ha afirmat Torra. "Els fets de Girona no poden quedar impunes".El president de la Generalitat ha entomat dues propostes que li ha formulat la CUP. La diputada Maria Sirvent li havia demanat que el Govern elaborés un mapa de la repressió des de l'1-O i que la Generalitat es personés com a acusació en les causes obertes vinculades a la repressió de l'Estat. "Són propostes raonables", ha apuntat Torra. "La instrucció està donada", ha afegit.

