Els taxistes decideixen si aixequen o no la vaga amb vot secret

Centenars de taxistes ja són a la plaça de Catalunya de Barcelona per decidir si mantenen la vaga indefinida que van començar divendres passat, o si aixequen l'aturada. La decisió la prendran en una assemblea convocada a les onze del matí, però que no ha començat fins a cinquanta minuts després.L'assemblea ha començat calenta, i alguns dels vaguistes hi han llançat crits de "no és no", en referència a continuar amb l'aturada. Les primeres intervencions micro en mà, de fet, també van en la línia de mantenir l'aturada, acusant el Govern d'espolsar-se la seva responsabilitat i "passar la pilota" als ajuntaments amb la seva proposta de regulació.A l'inici de l'assemblea s'ha debatut també el mètode de votació: tot i que dimarts els mateixos taxistes van aprovar que votarien en urnes secretes, alguns dels vaguistes han demanat seguir amb el recompte a mà alçada, com en anteriors assemblees des que va començar l'aturada.Després del l'anunci de decret llei fet ahir per la Generalitat , el comitè de vaga es va comprometre a instal·lar urnes a la plaça perquè el vot dels taxistes fos secret. Minuts abans que comenci l'assemblea, els assistents debaten sobre la proposta de la Generalitat i valoren si aturen o no les mobilitzacions, després de sis dies de vaga.La proposta de regulació que va posar sobre la taula el Govern, més propera a les exigències dels taxistes, passa per aprovar un decret llei que imposarà un mínim de 15 minuts d'antelació a la precontractació del servei de vehicles VTC -els de les flotes d'Uber i Cabify-.Aquest límit de 15 minuts és el mateix que va generar l'inici de la vaga indefinida divendres passat. Ara bé, el decret inclourà un annex que atorgarà potestat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per augmentar el termini de precontractació a una hora. L'ens metropolità s'ha compromès a aplicar la mesura i assegura que hi ha seguretat jurídica per fer-ho.

