El Govern presenta denúncia per les detencions policials a Girona

▶#President @QuimTorraiPla: "Els fets de Girona no poden quedar impunes. La denúncia contra la @policia serà per la vulneració del dret fonamental de la llibertat, per l'actuació policial sense habilitació legal i l'incompliment de la llei d'enjudicament criminal"#Parlament pic.twitter.com/2IbegyHt85 — Govern. Generalitat (@govern) 23 de enero de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha confirmat al Parlament el que ja va anunciar el Govern: el seu executiu presentarà aquest dimecres una denúncia per les detencions practicades per la Policia Nacional a Girona. Tal com va explicar l'executiu el mateix dia dels fets , la denúncia posarà el focus en l'actuació policial per si els fets poden ser constitutius d'un delicte de detenció il·legal. L'article 167 del codi penal "castiga tant al particular com al policia que faci una detenció fora dels casos que autoritza la llei", recalcava el Govern la setmana passada.Torra ha detallat en seu parlamentària, durant la sessió de control, que la demanda pretén esbrinar si es van produir de drets fonamentals amb les detencions dels alcaldes de Verges i Celrà i d'activistes del món independentista. El president de la Generalitat també ha reclamat a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que comparegui al Parlament per explicar-se. "Si sabia que hi hauria detencions, hauria de dimitir. I si no ho coneixia, també", ha afirmat Torra. "Els fets de Girona no poden quedar impunes".El president de la Generalitat ha entomat dues propostes que li ha formulat la CUP. La diputada Maria Sirvent li havia demanat que el Govern elaborés un mapa de la repressió des de l'1-O i que la Generalitat es personés com a acusació en les causes obertes vinculades a la repressió de l'Estat. "Són propostes raonables", ha apuntat Torra. "La instrucció està donada", ha afegit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)