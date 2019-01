El Govern, «a l'expectativa» del que decideixin els taxistes

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat aquest dimecres que el Govern està "a la expectativa" del que decideixi l'assemblea de taxistes, que es reuneix també aquest dimecres, a partir de les 11 del matí, i que ha d'aprovar si manté o continua la vaga del sector que van començar sis dies abans."Han de decidir si aixequen o no l'ocupació de la via pública. En tot cas, nosaltres tirarem endavant la nostra regulació", ha recalcat Calvet al Parlament, en la mateixa línia del que va sostenir dimarts en la seva compareixença posterior al Consell Executiu.Segons el conseller, la proposta d'imposar 15 minuts de precontractació per als vehicles amb llicència VTC -els de les flotes de'Uber i Cabify- està emparada en la legislació vigent i en la directiva europea: "No regulem a favor d'uns o altres, ho fem en favor de la mobilitat i els ciutadans".

