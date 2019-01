El Col·legi d'Economistes destaca la solidesa de l'economia i preveu un 2019 «raonablement bo»

L'economia catalana ha crescut de manera notable, lleugerament per sota del 3%, al llarg del 2018, segons el Grup de Conjuntura del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), que ha fet un balanç de l'any passat. Alhora, hi ha senyals que s'està en l'inici d'un període de certa desacceleració econòmica, coherent amb el que succeeix a la resta del món, a la UE i a l'estat espanyol. És també el que preveuen els organismes internacionals. "No s'acosta una regressió", ha assegurat l'economista Xavier Cuadras, "però sí una desacceleració"."L'economia catalana està ben assentada de cara al futur", ha assegurat el degà del CEC, Modest Guinjoan. "El 2018 ha estat un any bo i el 2019 serà raonablement bo. El sistema empresarial continua tenint confiança en l'economia catalana", ha afirmat. En l'àmbit industrial, hi ha hagut un increment sensible de l'índex de producció, amb un 1,4%, per damunt del 0,9% a Espanya. Pel que fa a exportació de béns, l'acumulat a l'octubre passat era d'un increment del 2,3%, el que suposa el 25,3% de tot l'estat. Algunes dades són molt gràfiques. Pel que fa al tràfic del port de Barcelona, ha estat de 60,4 milions de tones, una xifra rècord que és un increment del 9,5% i, quant a contenidors, ha estat de 3,1 milions (un creixement del 14,2%).El CEC considera que les expectatives catastrofistes de finals del 2017, coincident amb el moment més tens del conflicte polític, "han estat desmentits per la realitat". La previsió per al 2019 és que aquesta desacceleració continui, que podria situar-se entre el 2% (segons Funcas) i el 2,5% (previsions de la Generalitat i de la Cambra de Comerç). A l'estat espanyol, les previsions de Funcas i del BBVA fluctuen entre el 2,1% i el 2,4%. Hi ha dades objectives positives, com el creixement en l'afiliació a la seguretat social (un 3,1%) i un creixement de l'ocupació del 2,8%.Pel que fa al turisme, Jordi Goula ha rebutjat les afirmacions sobre la crisi turística. Ha assenyalat que el mes de novembre passat ja s'havia assolit tota la despesa d'estrangers del 2017, que va ser un any rècord. Ha vingut un 0,8% menys de turistes, però han millorat les pernoctacions. S'ha incrementat en un 6,4% la despesa turística. Ha fallat el turisme intern, que ha baixat en un 7%, sobretot per part de madrilenys i aragonesos, i la Costa Daurada ha estat la més afectada.Goula ha atribuït la baixada del turisme intern a la propaganda negativa que alguns mitjans fan de la situació a Catalunya. També ha assegurat que pugen les xifres pel que fa als hotels de quatre estrelles, el que indicaria un increment del turisme de qualitat. "El sector turístic no està en crisi malgrat els boicots", ha corroborat el degà, Modest Guinjoan.El Col·legi ha subratllat el bon estat de les finances de la Generalitat, gràcies al bon comportament dels ingressos. Albert Carreras ha assegurat que es podrà complir amb l'objectiu de dèficit, el que implicarà l'abandonament del FLA i que les finances s'acullin al Fons de Facilitat Financera.Els economistes consideren "indispensable" l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, tot i admetre la complexitat del moment polític. Sobre els comptes generals de l'Estat, els ha qualificat d'"expansius", i considera que són una millora respecte dels pressupostos elaborats pel govern del PP.Carreras ha afirmat que el caràcter expansiu dels comptes també pot indicar que estiguin previstos per estar vigents per aquest 2019 i per a l'any vinet, quan un context encara més electoralista pot fer encara més difícil la seva aprovació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)