La Fundació Joan Miró acomiada set treballadors davant la caiguda de visitants

La Fundació Joan Miró ha fet públic l’acomiadament de set persones “per causes econòmiques i organitzatives que en feien inviable el seu manteniment”. La disminució d’ingressos en els darrers anys, juntament amb l’estancament i la dificultat de recuperació, han fet que la Fundació “s’hagi vist abocada a prendre aquesta mesura”, expliquen en un comunicat.Amb un pressupost de vuit milions d'euros del qual el 80% són ingressos propis, la caiguda sostinguda de visitants (un 10% el 2017 i un 7% el 2018) explica la delicada situació. Així, l’any passat la Fundació va tancar amb un dèficit que ronda els 500.000 euros. De la seva banda, el comitè d’empresa ha lamentat com s’han gestionat i comunicat els acomiadaments per part de la direcció, que també s’hauria negat a emprendre “cap tipus de negociació”.La Fundació Miró lamenta, al seu torn, que “s’ha vist obligada a amortitzar” aquests set llocs de treball, i defensa que durant més de 40 anys ha gestionat situacions adverses sense haver de reduir el nombre de treballadors que conformaven la seva plantilla. En aquest moment, però, i “malgrat els esforços realitzats”, causes econòmiques i organitzatives “en feien inevitable el seu manteniment”, conclouen des de l’entitat.Des de la Fundació no han volgut avançar quins han de ser els propers passos per revertir la situació. No han transcendit, doncs, detalls de les noves línies estratègiques anunciades pel seu director Marko Daniel ara fa un mes, amb l’objectiu der potenciar la qualitat de la programació i millorar la interacció amb el públic.La programació de la temporada 2019 de la Fundació Joan Miró tindrà com a protagonistes l'arquitecta Lina Bo Bardi, la videoartista Thao Nguyen Phan, l'obra icònica de Miró 'Tapís', que el públic podrà veure com es restaura, l'arquitecte Antoni Gaudí i l'artista Antoni Llena. També es dedicarà una gran exposició a la relació entre l'element sonor en les arts plàstiques del segle XX, que portarà per títol 'Sound Lines'.El gran repte és recuperar visitants, a la vista dels resultats dels dos darrers anys. El 2018, la Fundació va tancar amb poc més de 350.000 visitants, és a dir, un 7% menys que l’any anterior. I la caiguda se suma al 10% de visitants perduts ja el 2017. Amb aquestes xifres, i tenint en compte que el 80% dels ingressos de l’entitat provenen de taquilla (més les vendes a la botiga i patrocinis), s’explica que el dèficit del darrer any sobre un pressupost de 8 milions d’euros rondi els 500.000 euros, a l’espera de tancar comptablement l’exercici.

