La producció de tòfona es multiplicarà per cinc aquest any

La producció de tòfona a Catalunya podria multiplicar-se per cinc aquest 2019. Segons explica Daniel Oliach, tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, a diferència de l'any passat, les condicions climatològiques han afavorit la producció de tòfona silvestre. Així, si el 2018 amb prou feines es va assolir una tona a tota Catalunya, enguany es preveu que entre les tofoneres silvestres i el conreu oscil·li entre les 4 i 5. Pel que fa als preus, la tendència és a la baixa "però no per l'excés de producció sinó perquè l'any passat van ser excessivament elevats".



Un gos buscant tòfona a l'explotació de Navès Foto: Gemma Aleman

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) de Solsona es troba entre les entitats organitzadores del Trufforum Vic 2019 , que se celebrarà aquest cap de setmana a la capital d'Osona. En el marc del certamen, l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar) conjuntament amb l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya han impulsat una trobada amb productors i cuiners per "popularitzar-la" i donar a conèixer que, a Catalunya, "en tenim de qualitat". Els participants van poder visitar una explotació tofonera a Navès i participar en un taller de qualitat de la tòfona.Segons Oliach, el principal problema de la tòfona és la seva "inestabilitat", ja que "la producció silvestre depèn molt de la climatologia". Prop del 50% de la producció s'exporta pel que "si les condicions climatològiques són dolentes, les empreses perden els clients" i els preus "s'incrementen en excés". I aquí, insisteix, recau la importància de les plantacions "per estabilitzar aquesta producció i evitar aquests pics de serra deguts a la manca de silvestre".Les darreres xifres del sector apunten que aquesta temporada es podria arribar a produir prop d'1,5 tones de tòfona de conreu, una quantitat superior a la que es va produir l'any passat mitjançant les dues varietats a tota Catalunya.

L'especialista tofonaire Pere Muxí a la plantació de Navès Foto: Gemma Aleman

