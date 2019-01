La Fundació Francisco Franco desafia Tarragona i manté la seva intenció d'obrir una delegació

Article 14



Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.



Article 16

1. Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats sense més limitació, quan siguin manifestats, que la necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit per la llei.



2. Ningú podrà ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, religió o creences.



3. Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica i les altres confessions.



Article 20.

1. Es reconeixen i protegeixen els drets:

a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció.

b) A la producció i creació literària, artística, científica i tècnica.

c) A la llibertat de càtedra.

d) A comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l'exercici d'aquestes llibertats.



2. L'exercici d'aquests drets no pot restringir-se mitjançant cap tipus de censura prèvia.



3. La llei regularà l'organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social dependents de l'Estat o de qualsevol entitat pública i garantirà l'accés a aquests mitjans dels grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d'Espanya.



4. Aquestes llibertats tenen el límit en el respecte als drets reconeguts en aquest Títol, en els preceptes de les lleis que el desenvolupin i, especialment, en el dret a l'honor, a la intimitat, a la mateixa imatge i a la protecció de la joventut i de la infància.



5. Només podrà acordar-se el segrest de publicacions, gravacions



Article 22.

1. Es reconeix el dret d'associació.

2. Les associacions que cerquin finalitats o facin servir mitjans tipificats com a delicte són il·legals.

3. Les associacions emparades per aquest article hauran d'inscriure en un registre únicament a efectes de publicitat.

4. Les associacions només podran ser dissoltes o suspeses en les seves activitats en virtut de resolució judicial motivada.

5. Es prohibeixen les associacions secretes i les de caràcter paramilitar.

La Fundació Nacional Francisco Franco manté la seva intenció d'obrir una seu a Tarragona. En declaracions a, el president de l'entitat franquista, el general retirat Juan Chicharro, ha afirmat que les seves intencions es mantenen intactes i ha assegurat que "evidentment obrirem una delegació". Aquestes paraules arriben després que el passat 18 de gener el ple de l'Ajuntament de Tarragona tanqués les portes a la fundació a través d'una moció. Amb el text, aprovat per tots els grups municipals a excepció del PP que es va abstenir, s'instava al consistori a mostrar públicament el seu rebuig a la instal·lació d'una seu d'aquesta entitat a la ciutat i alhora, a rebutjar també "l'enaltiment de la dictadura franquista".Chicharro assegura que sense cap mena de dubte obriran una delegació a Tarragona, "de la mateixa manera que en altres demarcacions d'Espanya, incloses les catalanes" i ho faran, segons el representant de la fundació, "a l'empara dels articles 14, 16, 20 i 22 de la Constitució Espanyola".El mateix general etziba a l'Ajuntament que "la moció no pot anar contra la Constitució Espanyola i només es podria evitar en virtut d'una resolució judicial" i sentencia dient que aquest "no és el cas". Chicharro, però, no ha volgut entrar en més detalls i no ha explicat el full de ruta ni el termini previst per a obrir la seu. El "què" està clar, el "quan", no tant.A cotinuació, es pot consultar el text íntegre de la moció aprovada a l'Ajuntament de Tarragona, el passat 18 de gener

Moció conjunta CUP-PDECat-ERC de rebuig a l'enaltiment del franquisme a tarragona by naciodigital on Scribd



