Forn, candidat de JxCat a Barcelona

L'opció més probable que és Artadi l'acompanyi com a número dos, la qual cosa obligaria a un relleu al capdavant de la conselleria de Presidència

"Em presento perquè tinc Barcelona al cap i al cor. Conec la seva complexitat, n'he estat el seu primer tinent d'alcalde", assenyala Forn

Joaquim Forn serà el candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a Barcelona. L'exconseller d'Interior, empresonat a Lledoners, ha fet pública la seva voluntat a través d'una carta escrita des del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, des d'on els últims dies ha mantingut múltiples reunions per acabar de perfilar el pas. A principis de gener, NacióDigital ja va avançar que Forn era el nom de consens escollit pel PDECat i la Crida , el nou espai polític impulsat per Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra."Em presento perquè hi tinc dret. No fer-ho seria acceptar les raons de qui ha construït artificiosament la narrativa que em manté a presó. Soc innocent i em sento lliure. No accepto que per estar tancat no pugui posar en marxa el projecte de transformació que tinc per Barcelona", assenyala Forn en la missiva difosa a Twitter. "Sé que la ciutat és i ha de ser de totes i tots, sense sectarismes. Vull revertir la situació actual i tornar als barcelonins la capital que ens mereixem", recalca el dirigent independentista.L'objectiu, assenyala l'exprimer tinent d'alcalde de la ciutat, és guanyar l'alcaldia de Barcelona encapçalant "una candidatura integradora, solvent i transversal". L'exconseller ha explicat que vol liderar un "projecte de transformació de la ciutat sòlid i rigorós per situar Barcelona, de nou, al centre de tot". Un dels detalls que apareix en la missiva és que compta explícitament amb Neus Munté, exconsellera de la Presidència i escollida candidata del PDECat en primàries. El nom de Munté no és del tot ben vist a la Crida i, de fet, en les últimes hores alguns dels negociadors desplaçats a Lledoners han mostrat reticències sobre la seva inclusió a la llista en el cas que Elsa Artadi, consellera de la Presidència, acabi sent la número dos de Forn.El salt d'Artadi de Presidència a l'Ajuntament té molts números de produir-se i, de fet, al llarg de tot el mes ja hi ha hagut moltes reunions per trobar-li relleu. Damià Calvet, conseller de Territori, va ser el primer en generar consens -i ell, de fet, no es descarta públicament -, per bé que ràpidament van aparèixer altres noms de confiança de Jordi Turull -extitular de Presidència, empresonat a Lledoners- com és el cas de Míriam Nogueras, Lourdes Ciuró i Meritxell Budó. Aquesta última és qui compta amb més opcions a hores d'ara, a l'espera de la decisió final. Les altres dues estan descartades.En el cas que Artadi assumeixi el número dos de la candidatura de Forn, a la pràctica estarà fent de candidata. L'exconseller d'Interior compaginarà la precampanya i la precampanya amb el judici contra el procés al Tribunal Suprem, i necessitarà una cara visible als debats, per bé que l'Estat no ha tancat la porta a permetre'n un a la presó si el ja candidat ho demana. En els últims dies, per cert, hi ha hagut veus de la Crida -dins i fora de la presó- que han apostat perquè qui liderés formalment la candidatura fos la consellera de la Presidència i no Forn. El moviment, per cert, arriba just quan queden quatre dies per al congrés fundacional del nou projecte de Puigdemont.L'expresident ha tingut pes en el càsting de noms per a Barcelona, i va arribar a sondejar personalitats com el periodista Antoni Bassas o bé Bonaventura Clotet. Els dirigents del PDECat, des de l'octubre, treballen amb el nom de Forn com a hipòtesi principal, i esperaven que Puigdemont els posés damunt la taula un nom destacat. Finalment, però, serà l'exconseller d'Interior qui lideri la llista per competir amb Ada Colau i Ernest Maragall des d'una posició difícil a les enquestes, les quals posen de manifest una davallada respecte dels resultats de Xavier Trias el 2015.En aquella ocasió, l'exalcalde va aconseguir deu regidors, un per sota de Colau i quatre menys que als comicis del 2011. Forn té una àmplia experiència en la gestió municipal com a mà dreta de Trias a l'Ajuntament, i abans d'entrar al Govern per ocupar-se d'Interior just en la recta final cap al referèndum era el perfil que l'exalcalde preferia com a successor. "Treballarem per una Barcelona que respecti la diferència, que treballi en la recerca de consensos, que no imposi sinó que sedueixi, que escolti i no faci callar. Volem recuperar l’ambició, el rigor, el diàleg i el lideratge a Barcelona. I ho volem fer amb la seva gent, en equip", destaca en la carta difosa a les xarxes socials."Em presento perquè tinc Barcelona al cap i al cor. Conec la seva complexitat, n'he estat el seu primer tinent d'alcalde", assenyala. Forn enceta ara una precampanya excepcional a l'espera de tancar l'equip definitivament i, en paral·lel, preparar un judici del qual serà protagonista arran del paper dels Mossos en l'1-O.L'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat que ja ha conençat a treballar l'estratègia d'"unitat d'acció sobiranista" postelectoral a la ciutat, amb Forn. El dirigent republicà va demanar a la CUP que se sumés a la unitat d'acció, i també confia a poder configurar un espai conjunt amb Barcelona en Comú que tingui com a principals reivindicacions la llibertat dels presos polítics i el dret a l'autodeterminació.Maragall ha dedicat unes paraules a l'exconseller Forn agraint el que ha considerat la seva valentia, a més de manifestar que "no deixarem de lluitar per la vostra llibertat".

