​Un ferit de bala en un tiroteig a Mataró

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per disparar contra un altre en ple carrer a Mataró, al carrer de Gibraltar del barri de Rocafonda. Segons fonts policials, dos homes van començar a discutir i la baralla va pujar de to i va acabar amb un ferit per ganivet i l'altre per arma de foc.Els Mossos van rebre l'avís a les 21.50 hores, alertats pels veïns. Quan van arribar al lloc dels fets van trobar el ferit per arma de foc. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar a l'hospital.Els agents van iniciar llavors la recerca de l'autor del tret i el van localitzar, també ferit. Després de ser atès va quedar detingut.L'Ajuntament de Mataró va decidir divendres augmentar la presència policial als barris de Rocafonda i Cerdanyola després de les reiterades queixes veïnals per manca de seguretat, que s'havien intensificat en els darrers dies després de l'agressió sexual de la matinada de dissabte al parc de Rocafonda.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)