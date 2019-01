FOTOS Obligatori l'ús de cadenes a nou carreteres del Pirineu

Avís per neu del Servei Meteorològic de Catalunya. Foto: SMC

Accès a Caro,, calen cadenes. Foto: Agents Rurals



Neu a Berga Foto: Pilar Màrquez Ambròs



Nevada a Berga. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

C-17 Santa Cecília de Voltregà Foto: Adrià Costà

C-17 Santa Cecília de Voltregà Foto: Adrià Costa

C-17 Santa Cecília de Voltregà Foto: Adrià Costa

Les previsions s'han complert i des de fa unes hores neva amb persistència al Pirineu. La nevada més important des de l'inici de l'any ja està provocant problemes a les carreteres principals de la serralada com la C-13 i la C-28 , on ja és obligatori l'ús de cadenes i al Port de la Bonaigua, que s'ha hagut de tallar al trànsit. A hores d'ara, hi ha nou carreteres on s'han de portar cadenes (c onsulteu aquí totes les incidències viàries per la nevada ).La nevada deixarà gruixos molt importants a la cara nord del Pirineu –Val d'Aran i nord del Pallars Sobirà- i notables a la cara sud. A més, ja arriba de manera més testimonial al Prepirineu i punts de la Catalunya interior, com el Berguedà o Osona.En aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) manté activat un avís per risc de neu per l'acumulació de 20 centímetres per sobre dels 700 metres. El nivell de risc és molt alt a la Val d'Aran, alt als Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès i moderat en altres comarques com la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Berguedà, Solsonès, l'Anoia, la Segarra, l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Priorat.A l'extrem nord del Pirineu nevarà a totes les cotes, i a la resta del territori la cota de neu se situarà al voltant dels 600 metres, i puntualment per sota. A mesura que avanci la jornada anirà guanyant terreny el vent –el Servei Meteorològic també ha emès un avís de risc-.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)