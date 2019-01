​VÍDEOS Frenkie de Jong decideix fitxar pel Barça

Frenkie de Jong ha decidit fitxar pel Barça. E l periodista Oriol Domènech ha explicat a "El club de la mitjanit" de TV3 i Catalunya Ràdio que el migcampista de l’Ajax ha anunciat al City i al PSG que la seva elecció serà finalment el Barça.Una delegació del Barça, amb Bartomeu al capdavant, té previst viatjar aquest dimecres a Amsterdam per tancar l'acord. De fet, el mateix Bartomeu ja va agafar les regnes de la negociació la setmana passada, quan va desplaçar-se a Holanda en un viatge llampec, quan el jugador ja semblava que havia descartat l'oferta blaugrana.El Barça pagaria un traspàs superior als 75 milions d'euros a l'Ajax per De Jong, que arribaria al Camp Nou la pròxima temporada. Alguns mitjans parlen de 90 milions d'euros. L'anunci oficial es podria fer aquesta setmana.Frenkie de Jong és un futbolista holandès de 21 anys. Juga de mig campista però pot jugar en diverses posicions, fins i tot com a central. La perla holandesa està considerada una de les grans apostes estratègiques del Barça.

