Oficials de la Guàrdia Civil es personen com a acusació popular en una causa per les càrregues de l'1-O

La jutge del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa ha admès la personificació de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil com a acusació popular en la causa de l'1-O al Bages, malgrat que no ho han fet en forma de querella o denúncia, i per tant no acusen a ningú en concret i que no han prestat la fiança obligatòria per a qui es persona en un judici sense ser la part afectada.En l'escrit de personació, el col·lectiu d'oficials també instava la jutge que fes que la defensa presentés els seus escrits en castellà per poder-los entendre. En aquest punt, la magistrada no els ha admès la demanda, però que el jutjat enviarà tots els escrits al Servei de Traducció perquè "no se'ls pugui causar indefensió", segons ha pogut saberLa defensa ha recorregut l'admissió de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil com a acusació popular, perquè ho haurien d'haver fet en forma de denúncia o querella contra algú, i no en abstracte, també perquè no han l'obligatòria fiança i, sobretot, "perquè en realitat volen fer una defensa encoberta del cos de la Guàrdia Civil", que a partir del març declararà com a investigada a través dels tres agents que van practicar una detenció il·legal a Fonollosa quan van emmanillar un independentista i del tinent que va dirigir l'operatiu a l'Institut Quercus de Sant Joan . Des de la defensa s'apunta que és un cas "com ja va pretendre fer el PP quan es va personar a la causa de la Gürtel com acusació popular i no els ho van permetre".La Unión de Oficiales de la Guardia Civil va sol·licitar la personació en la causa mitjançant un escrit de dos fulls entrat en els jutjats sense presentar denúncia o querella, i justificant que "com que el procés judicial ja està iniciat, la seva entrada no obliga al jutjat a obrir cap nou procediment", i que per tant no calia pagar la fiança.Qualsevol persona o ens es pot personar en una causa mentre duri la fase d'instrucció perquè l'acció penal és pública, se sigui o no perjudicat directe per uns fets. Però qui exerceix l'acció penal ho ha de fer en forma de denúncia o querella i no en abstracte. El col·lectiu d'oficials fan servir un ambigu "per al millor aclariment dels fets i depurar les responsabilitats que puguin correspondre".Aquest fet, el d'esquivar la fiança i la previsible defensa encoberta dels agents de la Guàrdia Civil acusats, han portat a la defensa a presentar recurs davant la magistrada del jutjat número 2 de Manresa, i ja han anunciat que recorreran a l'Audiència Provincial en cas que no variï la seva posició.Cal recordar que l'Audiència Provincial va obligar la jutge del jutjat número 2 de Manresa a imputar el tinent que va dirigir l'acció de la Guàrdia Civil a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, i els tres agents que van emmanillar un activista al col·legi de Fonollosa. A partir de tenir aquests quatre agents imputats, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil entra com a acusació particular.

