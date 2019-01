L'empresa de compartir cotxes Avancar deixarà de circular a Barcelona a finals de febrer

L'empresa de compartir cotxes -pràctica popularment coneguda com a carsharing- Avancar ha començat a anunciar als seus clients que tancarà el servei a finals de febrer, segons ha avançat aquest dimarts el Diari Ara L'empresa deixarà d'actuar, doncs, a Barcelona, única ciutat on seguia existint després que fa dos anys marxés de Madrid. La firma també explica als clients que igualment deixarà d'oferir el servei de compartir cotxes a París i a Brussel·les, on utilitzava la marca Zipcar.Avancar era propietat del grup nord-americà Zipcar, alhora controlat per Avis. Als Estats Units el servei de compartir cotxes està implantat amb solidesa i Zipcar opera a centenars de ciutats.

