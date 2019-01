Les investigacions per l'1-O no s'aturen: 15 persones de Torredembarra són citades a declarar

Després de l'arxivament de les investigacions de la Fiscalia per la suposada participació en l'organització del referèndum de l'1-O contra Eduard Rovira, ara apareix una nova causa en la qual també s'acusa l'alcalde de Torredembarra.Aquesta tarda, a les portes del consistori torrenc, un centenar de persones s'han concentrat per rebutjar la investigació que ha efectuat la Guàrdia Civil a almenys 15 persones del municipi per l'1-O. En aquesta causa, fins fa un parell de setmanes sota secret de sumari, s'acusa l'alcalde, tres regidors de l'Ajuntament -Anna Magrinyà (PDECat), Toni Sacristan (CUP) i Lluís Suñé (ABG)-, responsables de les tres escoles que van obrir el dia del referèndum, veïns i inclús agents dels Mossos.Segons Sacristan, se'ls investiga "per un suposat delicte de desobediència judicial" perquè es considera que van fer cas omís a les ordres judicials que evitaven que es pogués celebrar. El portaveu de la CUP ha afirmat que la investigació s'engega arran d'una denúncia a la Guàrdia Civil d'una persona particular pels fets de l'1-O i el jutjat d'instrucció número 3 del Vendrell ordena investigar la celebració del referèndum al municipi.Sacristan ha afirmat també que els tres regidors ja han comparegut davant del jutge del Vendrell i que encara ho ha de fer l'alcalde Eduard Rovira. A banda, ha destacat que encara hi ha vuit persones que no ho han fet encara. Un cop hagin comparegut, es demanarà l'arxivament de la causa.Aquesta tarda, durant l'acte de presentació d'aquesta investigació s'ha llegit un manifest totalment enfocat políticament en el qual es rebutjava la "repressió judicial" i alhora es denunciava "el caràcter polític d'aquest procediment penal" i es reclama que aquest nou cas "repressiu surti al carrer", que no quedi als jutjats "perquè aquest és un judici polític".Per altra banda, han enviat un missatge directe al Govern de la Generalitat: "Considerem que fem tard en aplicar els resultats del referèndum, i per tant, considerem que fem tard en la construcció de la república" i per això, reclamen que "es materialitzi el mandat popular, som moltes les persones que estem sent perseguides per haver exercit el dret a l'autodeterminació" i asseguren que "no ens quedarem de braços plegats en veure que els nostres representants polítics ens diuen dia rere dia, que aquest referèndum no va servir per a res". Per tot plegat, "exigim república perquè entenem que és l'única via que ens ha de permetre garantir tot un seguit de drets que el règim del 78 espanyol ens impedeix conquerir".

