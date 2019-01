El taxi, reputació i victòria

Els taxistes han apostat fort i, si accepten l'oferta que ahir els va fer el Govern i l'Àrea Metropolitana de Barcelona -que passa per ampliar fins a una hora el temps de precontractació dels VTC-, desconvocaran la seva vaga. La reacció d'Uber i Cabify, que ahir a la tarda eren presents a la reunió a la conselleria de Territori, va ser contundent: marxaran de Barcelona. La ciutat ha projectat una imatge de conflicte i d'estar segrestada per un sector intransigent, el del taxi. Però no deixa de ser cert que la seva mobilització marca el camí per fer sentir la veu d'un col·lectiu i ser atès per les administracions. Si no ets incòmode, no ets un problema. Barcelona, però, encara és a temps de poder fer conviure els dos models, com fan totes les ciutats d'Europa.ho explica en aquesta crònica té aquesta opinió , crítica, sobre els taxistes. Per ara els taxistes guanyen però és evident que tenen un greu problema de reputació.Les apps que serveixen per contractar VTC no són economia col·laborativa, sinó nova economia. Com també Airbnb, Amazon, Deliveroo o Glovo. Són còmodes i funcionen bé i a preus molt competitius. No marxaran, però cal regular-les, si convé assumint que han de ser menys rendibles o una mica més cares per a l'usuari. Perquè l'estalvi no es pot carregar als lloms dels taxistes, els xofers o els riders. Cal, però, que els governs siguin valents i corregeixen els efectes del mercat, que sempre dona oportunitats però també provoca desigualtats.Malauradament en matèria de regulació dels preus dels lloguers , disparats a ciutats com Barcelona, no podrà ser perquè ahir al Congrés el PSOE només va aconseguir el suport del PNB, el PDECat, Compromís i els regionalistes canaris a la seva tímida reforma, que tenia mesures positives com passar la durada dels contractes de tres anys a cinc o set. En contra, tot i que per motius diferents, hi van votar Podem i ERC per una banda i el PP i Cs per l'altra. Va ser l'únic decret que ahir no va poder convalidar Pedro Sánchez. Amb la resta se'n va sortir. Dels governs i com afronten desafiaments polítics que poden tenir cost en un sentit o altre n'escriu aquesta opinió a La veu de Nació.

Paisatge després de la batalla. A la política va ser protagonista l'esbroncada entre Junts per Catalunya i ERC. Ningú va posar en qüestió que fos lícit que Carles Puigdemont recorregués al TC contra la decisió de la mesa del Parlament, presidida per Roger Torrent, sobre la seva delegació de vot per poder així anar a Estrasburg. Jordi Turull, Jordi Sànchez i Josep Rull han optat per no fer-ho malgrat que els seus drets estan tan afectats com els de l'expresident i també acabaran a instàncies europees les seves altres carpetes del procés. El que és greu és que tot plegat no s'emmarqués en una estratègia unitària i compartida. Aleshores sí que hauria estat una decisió "tècnica", com deien ahir els puigdemontistes, i no un torpede a l'estabilitat del Govern, que va intentar, de nou, quedar-ne al marge. Joan Serra Carné i Oriol March retraten en aquesta crònica la interminable crisi entre els socis, que no fa preveure una legislatura massa efectiva en avenços cap a la república. Us aconsello també l'opinió de Francesc-Marc Àlvaro.



Franquisme, encara. En els darrers anys el debat entorn la memòria històrica, que va ser un dels grans sacrificats en la transició, s'ha reobert i fruit d'això s'han pres mesures per "desfranquitzar" el paisatge. Barcelona i Catalunya han estat pioneres. Andreu Merino us explica en primícia que a la capital encara queden 23 comunitats de veïns que es neguen a retirar les plaques franquistes amb el jou i les fletxes de la Falange dels habitatges de protecció oficial. 13 d'aquestes són a Sarrià-Sant Gervasi. La ciutat retirarà divendres tots els honors a Franco en la vigília dels 80 anys de l'entrada de les seves tropes. Aquests dies a NacióDigital abordarem l'efemèride històrica, que va tenir uns efectes que encara duren, des de diferents òptiques.



L'aposta personal de Pablo Casado com a candidata a la presidència de Cantàbria no ha superat ni la primera fase de la campanya electoral. Ruth Beitia, una de les millors atletes olímpiques de la història d'Espanya, ha decidit renunciar a ser cap de cartell per raons "estrictament personals i familiars". La decisió -aquí ho explica Ángel Collado a El Confidencial- arriba només uns dies després de protagonitzar un míting especialment poc inspirat en el qual va assegurar, en referència a la llei sobre la violència de gènere, que calia tractar igual "animals, homes i dones". Serà una llàstima no veure-la en acció als debats.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



En dies de turbulències, els periodistes que segueixen la informació parlamentària acostumen a demanar trobades off the record als passadissos per tenir context i conèixer de primera mà què està passant. El recurs al TC de Carles Puigdemont contra Roger Torrent va reobrir el xoc entre Junts per Catalunya i ERC , que van donar explicacions en privat i, en el cas dels republicans, també en una breu roda de premsa de la portaveu Marta Vilalta.Un dels moments curiosos de la jornada va ser que, mentre Sergi Sabrià i Vilalta intercanviaven impressions amb els periodistes per afermar la seva versió, per darrere hi va passar Gemma Geis, un dels puntals del grup parlamentari de JxCat amb cara de circumstàncies. És possible que, si haguessin entrat en un debat, no s'haguessin posat d'acord.Les sèries s'han convertit en una de les nostres principals fonts d'oci. Per estar-ne al cas la secció Addictes en sèrie deus farà servei. Però no són un invent d'ara i n'hi ha que han marcat una generació. Tal dia com avui de l'any 1983 la NBC estrenava The A-team, que va arribar a TVE comi ens va entretenir a molts durant anys amb personatges com l'MA, Hannibal Smith o el peculiar Murdock. Era la història d'uns veterans del Vietnam fugits de la justícia però que l'administraven pel seu compte. "Sobreviuen com soldats de fortuna. Si vostè té algun problema i se'ls troba potser els podrà contractar", començava la mítica introducció de cada episodi ( la podeu recuperar aquí ) de les cinc temporades de la sèrie. Encara s'emet a 13TV. És evident que li ha passat l'arròs.El 23 de gener de l'any 1939, avui fa 80 anys, va nàixer a Barcelona (que vivia els seus darrers dies com a ciutat republicana) la il·lustradora catalana. Els seus dibuixos infantils han omplert revistes i desenes de llibres de text. La fama li va arribar, però, fa uns anys gràcies a Les Tres Bessones, que va crear l'any 1983 inspirant-se en les seves tres filles Teresa, Anna i Helena. Els llibres amb les històries de les tres germanes han estat traduïts a 35 idiomes i ha propiciat la creació d'una sèrie de televisió que s'ha emès ja en 158 països. Fa uns mesos va explicar en una entrevista amb la nostra companya de Catorze,, que ja no s'hi veia per dibuixar.

