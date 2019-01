Uber i Cabify amenacen de deixar Barcelona per la proposta del Govern al taxi

Uber i Cabify amenacen d'abandonar Barcelona. En ple conflicte amb el sector del taxi, les dues companyies VTC que tenen més cotxes circulant han pres aquesta decisió després de la reunió que ha mantingut el conseller de Territori, Damià Calvet, amb representants de l'AMB i els taxistes aquest dimarts a la tarda. Les reunions entre totes les parts, doncs, acaben amb una fórmula, més propera a les peticions dels taxistes, que no satisfà les VTC.La proposta que el Govern ha posat sobre la taula ha estat la d'aprovar un decret llei que marcarà en 15 minuts d'antelació la precontractació del servei de VTC -el mateix temps que va generar l'inici de la vaga indefinida divendres passat-. Ara bé, el decret inclourà un annex que atorgarà potestat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per augmentar el termini de precontractació a una hora. L'ens metropolità s'ha compromès a aplicar la mesura i assegura que hi ha seguretat jurídica per fer-ho."Malauradament, el Govern ha cedit al xantatge del taxi. Hem d'abandonar i deixar la ciutat de Barcelona", ha anunciat el president d'Unauto VTC a Catalunya, Josep Maria Goñi, i la directora global de regulació a Cabify, Marta Plana, a la sortida de la reunió."El taxi ha guanyat", ha reblat Goñi, que ha assegurat que quan el decret impulsat pel Govern entri en vigor, Uber i Cabify deixaran d'operar a Barcelona. Preguntat pels treballadors de les plataformes a la capital catalana, ha dit que els conductors acabaran "tots a l'atur".Els portaveus del comitè de vaga han comunicant la proposta als taxistes concentrats davant el departament de Territori. Els taxistes votaran aquest dimecres la mesura en una assemblea a les 11 del matí a la plaça de Catalunya i, si s'accepta, acabaran la vaga.La proposta del Govern també inclou regular la prestació des vehicles de lloguer sense conductor perquè facin públiques les seves tarifes, prohibir que Uber i Cabify facin servir la geolocalització, impedir que els vehicles VTC circulin sense passatge o aparquin a les cantonades, i obligar els vehicles VTC a inscriure's en un registre de la Generalitat.El portaveu del comitè de vaga, Alberto Álvarez, ha evitat valorar obertament la proposta de la Generalitat davant dels taxistes concentrats al departament de Territori i Sostenibilitat.Minuts més tard, responent preguntes dels mitjans ha assegurat que el decret llei que planteja la Generalitat significaria la regulació més avançada del sector VTC a nive europeu.Aquest dimecres els taxistes votaran la proposta del Govern dipositant el seu vot en urnes que s'instal·laran a plaça Catalunya. Un sistema de votació que el comitè de vaga ha acceptat després que així ho demanessin bona part dels taxistes concentrats a la conselleria.El conseller de Territori ha assegurat, en la roda de premsa posterior a les reunions, que el Govern aprovarà el 29 de gener el decret llei que estableixi els 15 minuts de precontractació per als vehicles VTC, independentment de si els taxistes aproven la proposta aquest dimecres. Una proposta que el conseller ha qualificat de "camí del mig" que permet a la Generalitat regular el transport de viatgers.Calvet ha respost l'amenaça d'Uber i Cabify de marxar de Barcelona assegurant que el Govern no ha cedit a cap xantatge. "Potser n'hi ha que no volien ser regulats i disposar de barra lliure", ha etzibat.El conseller de Territori ha aclarit que els ens locals tindran capacitat d'adaptar l'aplicació del decret en funció de la seva realitat territorial. Tant l'AMB com els ajuntaments de municipis petits podran ampliar el termini de precontractació a partir de la congestió de trànsit i nivells de contaminació als nuclisurbans. La proposta acordada amb l'AMB no marca cap temps de precontractació màxim.El decret haurà de ser convalidat pel Parlament. Calvet ha reconegut la possibilitat que s'hagin d'enfrontar amb recursos d'inconstitucionalitat. En aquest sentit, Calvet ha defensat la "robustesa jurídica" de la proposta que, segons defensa, també garantirà que l'AMB pugui ampliar el temps mínim de precontractació.Calvet ha evitat referir-se explícitament a Uber i Cabify, i s'ha limitat a assegurar que les 2.134 llicències VTC concedides actualment a Catalunya continuaran actives. També ha garantit que el decret no impedirà atorgar les 1.900 llicències de vehicles sense conductor que encara es poden autoritzar a Catalunya

