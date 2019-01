Rull, Turull i Sànchez no preveuen presentar el mateix recurs que Puigdemont al TC contra la mesa

Els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) empresonats i suspesos pel Tribunal Suprem -Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez- no preveuen presentar el mateix recurs que ha presentat l'expresident Carles Puigdemont davant el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisió de la mesa del Parlament de retirar-li la delegació del vot, han explicat fonts de JxCat. Argumenten que el cas dels exconsellers Turull i Rull, i el president del grup a la cambra, Sànchez, és diferent al de Puigdemont perquè tenen situacions judicials diferents.En el cas dels diputats a la presó, les mateixes fonts asseguren que les seves línies de defensa estan "més centrades en el judici" que començarà en les properes setmanes, mentre que l'expresident té la seva causa paralitzada a Bèlgica.A més, defensen que, si els presos presentessin aquest recurs, no tindria molt recorregut, atès que quan hi hagi la sentència del judici la suspensió de la seva condició de diputats que va dictaminar el Suprem ja no tindrà efecte. Així, si Turull, Rull i Sànchez són condemnats pel Suprem, seran automàticament inhabilitats, per la qual cosa perdran la seva acta de diputat i JxCat els haurà de reemplaçar.

