WhatsApp deixa de funcionar

Whatsapp ha deixat de funcionar aquest dimarts a la tarda. En ocasoins, parcialment, en d'altres, totalment. Els servidors de la popular aplicació de missatgeria han deixat d'operar amb normalitat a mitja tarda, i a partir de les sis, milers d'usuaris han reportat incidències a nivell mundial.Poc després de les set de la tarda, en el moment àlgid de la caiguda les incidències en la xarxa de l'app es concentraven sobretot a Europa -i més intensament, a l'eix del Rin-, la costa sud del Brasil i la costa oest dels EUA. A la península, Catalunya era -de llarg- la zona més afectada.La web especialitzada en incidències a la xarxa Downdetector ha registrat un pic de més de 3.000 informes de caigudes de whatsapp minuts després de les set de la tarda. Aquesta xifra recull només els usuaris que han informat personalment de caigudes o dificultats en el servei, i no serveix de referència a nivell absolut -els usuaris afectats a nivell mundial han estat molts més-, però sí a nivell relatiu: en les hores anteriors, els informes de caigudes s'aproximaven a zero.Els usuaris han informat tant de problemes en la connexió a la xarxa com a l'hora de rebre o enviar missatges, des de punts del globus tan distants com Rússia, els EUA, Bahrein o el Brasil. Passats dos quarts de vuit de la tarda, la situació s'ha anat normalitzant, i el servei s'ha restablert en la major part de les zones afectades.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)