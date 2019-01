Podem estudiarà impugnar la moratòria que impedeix eliminar llicències VTC

El conflicte del taxi també ha arribat al Congrés espanyol. El grup parlamentari d'Unidos-Podemos té sobre la taula la proposta dels taxistes d'impugnar la moratòria aprovada pel govern del PSOE al setembre, per la qual els ajuntaments i les comunitats autònomes no podran regular les llicències de vehicles VTC fins allà 2022.La moratòria penja de la mesura que el consell de ministres va aprovar el 28 de setembre, que preveu que autonomies i municipis regulin l'entrega de llicències d'aquí a quatre anys. El decret, però, no transfereix a les administracions territorials regular les condicions d'explotació del servei que presten Uber o Cabify.La impugnació de la moratòria és una demanda dels taxistes, que volen que autonomies i ajuntaments puguin regular el sector VTC immediatament. Els taxistes en vaga a Barcelona han traslladat la demanda a Podem, que al seu torn l'ha fet arribar a Unidos-Podemos, com confirma la portaveu del partit a Catalunya, Conchi Abellán.Amb tot, Abellán explica que han demanat als taxistes que concretin de quina manera es podria impugnar la moratòria, que facin la petició de manera "oficial" i que facin extensiva la demanda a altres partits. Per Podem, la prioritat en l'actual context de vaga a Catalunya és que la Generalitat mogui fitxa però l'extensió de la vaga a Madrid fa que el conflicte ja sigui d'àmbit estatal.En aquest sentit, aquest dimarts la cara visible dels taxistes barcelonins, Alberto Álvarez, ha demanat al ministeri de Foment, que va impulsar la moratòria, que "es mulli" i permeti a ajuntaments i autonomies regular les llicències VTC.

