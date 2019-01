«Rastres_Argelers»: desenterrar el passat en femení

Títol: Rastres d’Argelers

Autoria, dramatúrgia i direcció: Aina Huguet

Intèrprets: Ariadna Fígols i Aina Huguet

Dia i lloc: 17 de gener, fins al 3 de febrer El Maldà

centenars de milers de persones que a finals de gener de 1939 fugiren cap a França davant la caiguda del front català i l’avenç imparable de l’exèrcit franquista. El país de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, però, no havia previst cap dispositiu d’acollida i el sistema concentracionari francès s’improvisà a corre-cuita i en condicions infrahumanes, com tenir milers de persones a la intempèrie de les platges en ple hivern.puja a l'escenari en un espectacle de petit format que val la pena recomanar, especialment entre aquell públic que desconegui l’episodi històric., aspecte que en potencia el vessant pedagògic. Atenció professorat d’història, és una obra ideal per portar adolescents al teatre.amb la troballa d’una capsa, típic recurs entre la ingenuïtat dramatúrgica i la trista realitat de la mort dels testimonis que han amagat sempre el passat. En un país de desmemòria i silenci doncs, és normal la història emergeix d’un objecte domèstic i quan el protagonista ja no ho pot explicar.−ja que les dones són les més oblidades i poc estudiades d’aquesta experiència− i des del punt de vista de dues protagonistes de classe popular i caràcter antagònic: Maria, la militant amb idees polítiques clares i Lola, totalment apolítica i que es veu arrossegada a aquesta situació límit pel corrent de la vida personal, o sigui, seguir el seu marit.franquista fou institucional, planificada i amb l’objectiu de terroritzar també la població sense militància ideològica. Una altra idea que es posa de manifest tota l’obra és la reivindicació de l’educació com a instrument emancipador de la classe treballadora.el ritme totalment acord amb allò que es narra en l’espai no-lloc on s’escola la supervivència i l’escenografia contundent. L’obra cala entre el públic i l’emociona amb la força de les interpretacions, naturals i sense estridència. Més ingènua i fràgil la Lola que dibuixa Ariadna Fígols davant la cuirassa ferma d’Aina Huguet.que recorda un dels èxodes més nombrosos del segle XX, el més important de la història de l’Estat espanyol i alhora poc conegut en l’imaginari col·lectiu. Per tant, se suma a la necessitat escènica de mirar enrere i reivindicar el passat com ho han fet en el seu moment La maternitat d’Elna, La nit més freda (veus a l’exili) o l’insuperable solo de Blai Mateu, Ï.

