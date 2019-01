​El Priorat engega una iniciativa per garantir el relleu generacional de pagesos

Un camp de vinyes tenyit de blanc Foto: DO Priorat

El Priorat ja ha posat en marxa l'engranatge per fer funcionar el banc de terres, un instrument que ha de garantir el relleu generacional de pagesos i, alhora, el mosaic agrari de la comarca. Des de principis de mes, dues treballadores fixen els criteris i els reglaments per regular aquest òrgan."El Priorat té un envelliment de la població molt elevat i ara s'estan abandonant terres i perdent finques i pagesos", ha explicat a l'ACN el president del consell comarcal, Jordi Sabaté, que creu que el banc de terres ajudarà a garantir la continuïtat de la pagesia. L'òrgan està inclòs en el pla de gestió de la candidatura "Priorat-Montsant-Siurana" perquè el paisatge agrari sigui declarat Patrimoni Mundial per la Unesco.La taxa d'envelliment de la població del Priorat és elevada i la pagesia se'n ressent. De fet, cada any hi ha jubilacions que no són substituïdes i fa que l'explotació de les terres s'acabi perdent. Per evitar-ho, fa anys la Vinícola del Priorat va crear una brigada de treball pels conreus de socis que deixaven d'explotar-les i, així, mantenir el producte de la cooperativa. "Si no, cada any aniria minvant la producció tant de raïm com d'oliva", ha explicat Sabaté, que creu que el banc de terres farà una funció semblant."Ens falta aquest relleu generacional i una de les maneres de portar-ho a terme és incorporar nous pagesos i noves explotacions, sigui amb pagesos nous o amb d'altres que vulguin ampliar la seva explotació", ha detallat Sabaté. El seu objectiu és crear una base de dades de finques susceptibles de ser aprofitades i de persones que vulguin recuperar-les. Concretament, es pensa en incorporacions a l'activitat mitjançant acords de traspàs, arrendament o cessió amb propietaris de terres que no es treballen o que volen jubilar-se. Després, es dissenyaran les eines d'acompanyament al sector. Els interessats en formar-ne part ja poden dirigir-se al consell comarcal.Pel que fa al tipus de terres, l'estrella continuarà sent la vinya, tot i que el consell comarcal apunta que també s'ha de potenciar l'oliva i l'oli de la zona, un producte de qualitat. A més, tampoc es descarta altres produccions que darrerament han minvat, com l'avellana i altres tipus de fruita seca. Això sí, la comarca exigirà un tipus de conreu "que sigui respectuós i s'adapti al que representa el Priorat i al seu paisatge".El banc de terres és un dels òrgans que està inclòs en la candidatura perquè el paisatge del Priorat sigui declarat Patrimoni Mundial de la Unesco. Ara mateix, està fent els darrers passos per respondre a la fase d'avaluació final. Prioritat, l'agrupació que coordina la candidatura, veu el banc de terres com un "instrument bàsic i indispensable de dinamització de l'espai i activitat agrària de la comarca".La coordinadora de Prioritat, Roser Vernet, ha explicat a l'ACN que la creació d'un banc de terres era una de les accions prioritàries dins de la candidatura "perquè pot ajudar-nos en la plaga de manca de relleu generacional, que pot posar en perill la continuïtat d'aquest model agrícola que presentem a la Unesco"."A la candidatura parlem de mosaic agrari, i al banc de terres no volem potenciar només la vinya, també l'olivera, la fruita seca i, si cal, els cereals", ha admès Sabaté, que explica que s'han compromès a "potenciar" el mosaic agrari al pla de gestió de la candidatura.El banc de terres treballarà de forma coordinada amb el fòrum agrari, actiu des de fa mesos, que també treballa en la definició del model agrari propi i els instruments que li han de donar continuïtat. És un dels projectes inclosos en el Programa Estratègic de Competitivitat Territorial (PECT) "Priorat-Montsant-Siurana" i compta amb el finançament dels fons Feder de la Unió Europea, coordinat pel consell comarcal."Anem una mica tard, perquè el banc de terres ja fa dos anys que hauria d'haver començat, però les circumstàncies polítiques han fet que s'hagi endarrerit", ha reconegut el president del consell comarcal. El banc de terres funcionarà dins dels dos anys que resten del programa PECT però la voluntat és que tingui continuïtat.

