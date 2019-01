VÍDEO «De aquí no sales», el nou videoclip de Rosalía

Nou vídeo de Rosalía. De aqui no sales (Cap 4, Disputa) és el cinquè clip del seu multipremiat i supervendes segon álbum, El mal querer, que es va publicar a la tardor després d'una fortíssima expectació. L'artista de Sant Esteve Sesrovires ha publicat el vídeo aquesta mateix dimarts a la tarda, només 15 minuts després d'escriure aquestes línies, i en aquest breu lapse de temps ja acumulava més de 17.000 visualitzacions.El vídeo, dirigit per Diana Kunst i Mali Morgó, barreja els escenaris naturals de La Manxa i els seus icònics molins (aquí, en flames), amb l'iconografia de les curses de motos i certs tocs a l'univers de Mad Max. No en va, part fonamental de la cançó són els samples de soroll de motors, en una composició que recorda per moments -anant-hi encara més enllà- a alguns dels experiments de Björk a Volta.L'artista, en solitari o acompanyada del seu ja habitual cor femení, hi apareix a estones ofegant-se -literalment-, a estones protagonitzant una molt agressiva coreografia, alternant també entre dos vestuaris: un d'inspirat en el món del motor, i un altre en que recorda una princesa zíngara de conte, en versió contemporània.Rosalía va publicar el seu anterior vídeo, Bagdad, a començaments de desembre, i també va fer embogir les xarxes, amb milers de reproduccions en pocs minuts. Anteriorment -i abans que i arribés a les botigues-, ja havia tret fum a Youtube amb Di mi nombre, Pienso en tu mirá i Malamente.

