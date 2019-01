​Maragall i Forn treballen per la «unitat d'acció sobiranista» a Barcelona

L'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat que ja ha conençat a treballar l'estratègia d'"unitat d'acció sobiranista" postelectoral a la ciutat, amb l'ex conseller d'Interior Joaquim Forn.Forn encara no ha estat confirmat oficialment com a alcaldable del PDECat a la capital catalana però Maragall considera "obvi" que el seu nom és un dels que sonen amb més força per liderar la candidatura del nou espai convergent.El republicà ho ha explicat després de visitar Forn a la presó de Lledoners, on també s'ha trobat amb el líder del seu partit,Oriol Junqueras.Maragall reconeix que encara cal definir con es traduirà la unitat sobiranista després de les municipals però ha demanat maximitzar els esforços de les candidatures favorables a la República.El dirigent d'ERC ha demanat a la CUP que se sumi a la unitat d'acció, i també confia a poder configurar un espai conjunt amb Barcelona en Comú que tingui com a principals reivindicacions la llibertat dels presos polítics i el dret a l'autodeterminació.El republicà ha insistit que ERC no formarà part de cap llista unitària independentista. "El mapa electoral ja està configurat", ha dit.

