La CUP avala el recurs de Puigdemont contra la mesa del Parlament

La CUP ha donat suport al recurs que l’expresident Carles Puigdemont ha presentat davant el Tribunal Constitucional (TC) contra la mesa del Parlament per la retirada de la delegació del seu vot. En roda de premsa, la diputada Maria Sirvent ha afirmat que el recurs l’ha presentat "un grup parlamentari que té dret a fer-ho quan veu que els seus drets estan liquidats". Tanmateix, Sirvent ha demanat que hi hagi més "coordinació" entre els partits sobiranistes."Qualsevol via que pugui iniciar qualsevol grup parlamentari per defensar els seus drets davant de l'ona repressiva és positiva. De totes maneres, ens agradaria una manera de treballar que fos més coordinada per defensar-nos d'aquesta repressió", ha reclamat la diputada.Sirvent ha recordat que la CUP ja es va oposar a la decisió de la mesa de retirar les delegacions de vot dels diputats suspesos de JxCat, i ha defensat que la "vulneració de drets" va començar amb la interlocutòria del Tribunal Suprem que suspèn els diputats a la presó.Sirvent ha demanat als partits independentistes que "deixin de costat la lluita electoralista i se centrin en les mobilitzacions populars” a les portes del judici de l'1-O. La diputada considera que així es podrà "plantar cara a la repressió i a aquesta vulneració de drets".Per Sirvent, les mobilitzacions han de servir per acusar l'Estat de vulnerar drets "molt més enllà de la sala del Tribunal Suprem". "Aquesta acusació només la podrem aconseguir establint un diàleg entre dins i fora. Entre la sala del Suprem i el que passa als carrers", ha argument Sirvent.

