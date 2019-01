Una diputada d'En Comú Podem porta al Congrés la denúncia d'Open Arms

Acabo de votar a todo que NO. Y así lo seguiré haciendo mientras el PSOE siga bloqueando el Open Arms y el Aita Mari. Si Sánchez hace lo mismo que Trump y Salvini hay que decir BASTA. pic.twitter.com/p485tyuDI7 — Marta Sibina Camps (@Marta_Sibina) 22 de gener de 2019

La diputada d'En Comú Podem al Congrés Marta Sibina ha votat en contra de totes les propostes que el PSOE ha presentat aquest dimarts com a mecanisme de protesta. Els motius que l'han portat a fer-ho els ha compartit a través d'una piulada a Twitter: "Voto no perquè els drets humans no són negociables". Sibina, que s'ha desmarcat de Podem en les votacions, reivindica que continuarà votant "no" a tot mentre el govern de Pedro Sánchez continuï "bloquejant els vaixells d'Open Arms i l'Aita Mari". "Si Sánchez fa el mateix que Trump, s'ha de dir prou", ha afegit.En l'escrit, la diputada menciona que cada dia moren vuit persones ofegades i que el bloqueig dels vaixells de salvament ordenat pel president del govern espanyol posa en perill vides humanes. A més, ha recordat que quan Sánchez era a l'oposició, criticava l'italià Mateo Salvini per bloquejar l'Open Arms, i que ara ha fet un gir en les seves decisions. Sibina apunta que va permetre la investidura de Sánchez perquè s'oposava a les polítiques racistes de Salvini, però lamenta que ara el govern espanyol adopti la mateixa postura que l'italià.

