Vargas Llosa abandona el PEN Club queixós pel suport als presos polítics

Vargas Llosa ja no és membre del PEN internacional. Ha renunciat a formar part de l'entitat després del suport d'aquesta als presos polítics catalans. En una carta enviada al president del PEN, Jennifer Clement, l'escriptor denuncia "mentides i calúmnies" i el suport a "un cop d'estat". Segons ha publicat El Mundo , Llosa critica durament que el PEN assenyali les "restriccions excessives a la llibertat d’expressió" arran dels "càrrecs desproporcionats de sedició i rebel·lió contra els escriptors i líders de la societat civil Jordi Cuixart i Jordi Sànchez". Etziba a Clement que s'ha deixat portar per la part catalana del club, la qual defineix com un "òrgan militant de l'independentisme".En un comunicat, l'associació internacional d'escriptors, fundada el 1921 i molt compromesa amb la llibertat d'expressió arreu del món, constatava que Cuixart i Sànchez estan "en presó preventiva des de fa més d’un any per haver expressat de forma pacífica les seves visions polítiques".El text recordava que la carta fundacional de l'entitat "defensa la lliure circulació d'idees dins de cada país", així com condemna "qualsevol forma de supressió de la llibertat d'expressió". En aquest sentit, indica que els dos dirigents empresonats, a més d'haver "manifestat pacíficament les seves idees", també han vetllat per "la lliure circulació de les idees dels escriptors" a Catalunya. "Instem les autoritats espanyoles a retirar els càrrecs contra Sànchez i Cuixart i a alliberar-los immediatament", exigeix el PEN en el comunicat.El text, que es pot consultar a la part final d'aquest article, també assenyala que, darrerament, "els catalans han estat víctimes" de "persecucions per diferents manifestacions artístiques que ataquen plenament el dret a la llibertat i a les seves diferents formes d’expressió artística", i que es tracta de persecucions "sense precedents des de la dictadura franquista".Signen el document el PEN català, el PEN internacional i 15 altres delegacions de l'entitat, incloent-hi el PEN Amèrica o el francès. També rubriquen el text diversos dirigents del PEN internacional, incloent-hi la presidenta, Jennifer Clement, i la i la secretària general, Kätlin Kaldmaa.

PEN Catala by on Scribd

