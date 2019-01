El Congrés frena el decret del lloguer perquè no limita els preus

El Congrés dels Diputats ha tombat el decret del lloguer presentat pel govern espanyol. Podem, el soci prioritari de Pedro Sánchez, no ha donat suport aquest dimarts a la tarda a la iniciativa del PSOE perquè no limita els preus, un vot contrari al qual s'han afegit ERC, Bildu, PP i Ciutadans. "Han diluït el nostre acord, que era molt potent. Hem de garantir que els preus no puguin pujar indiscriminadament", ha replicat la diputada Lucía Martín en nom de la coalició morada. Tant Podem com ERC consideren poc ambiciosa la norma, que allarga la durada dels contractes però no posa topalls als preus.Després de la votació al Congrés -el primer decret de Sánchez que no s'ha validat-, els contractes tornaran a ser de tres anys i no de cinc o set anys, com es preveia en la iniciativa del PSOE. Només podran mantenir aquesta durada més extensa els contractes firmats entre el 19 de desembre -quan el govern espanyol va validar el decret- fins avui. El PSOE només ha recollit els suports de Coalició Canària, Compromís, PDECat i PNB.A banda de la durada dels contractes, el decret impulsat pel govern socialista limitava a dues mensualitats la petició màxima que el propietari podia exigir al llogater. Aquesta mesura també que quedarà suspesa. La derrota del PSOE obre una esquerda en la relació amb Podem, que torna a posar en dubte la viabilitat dels pressupostos.

