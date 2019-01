JxCat, ERC, els comuns i la CUP reclamen l'«alliberament immediat» del vaixell d'Open Arms

Els grups parlamentaris de JxCat, ERC, els comuns i la CUP han exigit aquest dimarts que el govern espanyol "alliberi immediatament" el vaixell d'Open Arms retingut al port de Barcelona des de fa diversos dies. Diputats de les formacions i el president del Parlament, Roger Torrent, s'han concentrat a l'escala noble del Parlament i han mostrat pancartes per reclamar la llibertat de la nau de l'ONG i recordant que el salvament marítim que impulsa l'entitat "no és cap delicte".El diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha lamentat que en 48h que el vaixell d'Open Arms no ha operat, per no poder salpar del port de la capital catalana, ja han mort més de 170 persones. "El temps que està al port de Barcelona no es compta en dies sinó en morts", ha alertat. Per la seva banda, la portaveu de CatECP, Susana Segovia, ha instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a ser "valent" i "decidit" i a posar-se al costat de les persones que miren a la mediterrània i no pas als que impedeixen el salvament. "Salvar vides no és cap delicte i no entenem perquè el vaixell segueix bloquejat. Demanem el seu alliberament immediat", ha subratllat.Finalment, el diputat de JxCat Francesc de Dalmases ha lamentat que Sánchez "arribés (a la Moncloa) obrint els ports" i ara "els acabi tancant". En aquest sentit, ha sostingut que seria "imperdonable" seguir el discurs de l'ultradreta i d'aquells que volen una Europa "tancada en sí mateixa". "Això tindrà un cost democràtic que no volem pagar, per això demanem l'alliberament immediat del vaixell", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)