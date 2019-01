Què hi ha darrere d'aquesta foto de Joan Gaspart i per què s'ha fet viral?

Joan Gaspart, expresidente del Barça. reconoce en @AquiCuni que hoy ha usado el metro de Madrid por primera vez: "Tampoco es tan trágico"



Escucha la entrevista completa en @AquiCuni (En catalán) https://t.co/Mrc3MnhF2X pic.twitter.com/XYjAY8jFW9 — Cadena SER (@La_SER) 22 de gener de 2019

El meu germà ha documentat el moment històric pic.twitter.com/e2vwk7HhNb — Ferran Piqué (@FerranPiqueF) 22 de gener de 2019

Gaspart preguntándote si este es el Metro que coje la Carmena esa, que le haría ilusión una selfie con ella. pic.twitter.com/QmxQEN7LmQ — spanishpractices (@spanishprctices) 22 de gener de 2019

El 22 de gener de l'any 2019 l'expresident del #FCBarcelona, Joan Gaspart (74 anys), agafava el Metro per primera vegada a la seva vida. No va ser tan tràgic. #catalanfacts pic.twitter.com/ZnmERaf2DK — Catalan useless facts (@catalanfacts) 22 de gener de 2019

M'he trobat Joan Gaspart al metro blablabla m'emocionen. pic.twitter.com/MDvCb4qTRI — Bru Esteve i Bassa (@bru_esteve) 22 de gener de 2019

Les vagues sempre tenen quelcom de profundament igualador. La primera vegada que Gaspart agafa el metro en la seva vida. Històric! :)) https://t.co/h6kCOtT608 — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 22 de gener de 2019

Fa gairebé 16 anys que Joan Gaspart va deixar de ser president del Futbol Club Barcelona. Aquest dimarts, però, el seu nom ha tornat a copsar titulars. El motiu? Un viatge en metro. L'exdirectiu català ha fet servir avui aquest transport públic per primera vegada a la seva vida i ho ha explicat a la Cadena SER. "Tampoc és tan tràgic", ha expressat.Gaspart ha hagut d'agafar el metro per la vaga de taxistes que també s'ha fet extensiva a Madrid i ha relatat la seva experiència a la ràdio. Un usuari de Twitter ha presenciat "el moment històric" i ha compartit la fotografia. En ella, hi apareix l'expresident culé, assegut i amb una maleta als peus.La imatge s'ha fet viral en pocs minuts i s'ha convertit en objecte de mofa dels usuaris. Tot seguit, un recull d'algunes de les publicacions que fan broma amb la imatge.

